Indústria paranaense

Fábrica paranaense de bebidas investe R$ 400 milhões em nova unidade na Grande Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque - especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/07/26 10h56
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Imagem da nova fábrica de bebidas do Grupo RFK em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba.
Imagem da nova fábrica de bebidas do Grupo RFK em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Foto: divulgação

O Grupo RFK, dono das marcas Refriko, Furioso, Moema, Bella Roma e Hidratar, inaugura nova fábrica de bebidas na próxima terça-feira (21), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade, que recebeu investimentos próximos a R$ 400 milhões, é a maior já construída pela empresa.

A nova instalação vai produzir cerveja, energético e refrigerante da marca, nas linhas pet, vidro e lata. A expectativa da empresa, fundada em Cambé em 2010, é que a operação da unidade industrial movimente mais de 10 mil empregos ao longo da cadeia do setor de bebidas. Segundo números da companhia, a fábrica inicia as atividades com cerca de 300 empregos diretos, impulsionando uma rede que envolve produtores rurais, fabricantes de embalagens, transportadoras, distribuidores, supermercados, bares, restaurantes e prestadores de serviços. A empresa baseia a estimativa em estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre o efeito multiplicador da indústria cervejeira.

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A nova unidade, a quinta planta industrial do grupo, inicia um ciclo de expansão avaliado pela companhia como o maior desde o início de suas atividades. A fábrica terá papel estratégico na expansão do energético Furioso, hoje entre as cinco maiores marcas desse tipo de bebida no Brasil. O Grupo RFK informa que o empreendimento aumenta a capacidade de produção, fortalece a presença da empresa nos mercados do Sul e Sudeste e torna mais próxima a operação dos principais centros consumidores do país.

A intenção do Grupo RFK é ter na fábrica em São José dos Pinhais um processo produtivo sustentável, com redução do consumo de água e energia, e a reutilização de recursos.

“Mais do que ampliar nossa capacidade de produção, estamos criando oportunidades para milhares de pessoas”, diz Márcio José Mendes, fundador e CEO do Grupo RFK. “Este investimento representa nossa confiança no Brasil, no Paraná e na força da indústria nacional”.

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