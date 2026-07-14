Chef Dudu Sperandio anuncia adega própria ao lado do Ernesto Ristorante 

Um dos chefs mais conhecidos de Curitiba está preparando uma novidade para os amantes do vinho. Dudu Sperandio anunciou, pelas redes sociais, que abrirá sua primeira loja especializada em vinhos ao lado do Ernesto Ristorante, no bairro Mercês.

Segundo o chef, o projeto é um sonho antigo que começou a ganhar forma depois de 15 anos de história do restaurante. O novo espaço reunirá milhares de garrafas e será dedicado tanto à venda de rótulos quanto à realização de experiências para o público.

“Depois de 15 anos de muita história e muito vinho no Ernesto, chegou a grande hora de apresentar a vocês o meu novo projeto”, escreveu Dudu nas redes sociais.

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Loja de vinhos Dudu Sperandio

Ainda sem nome definido, a loja funcionará ao lado do Ernesto Ristorante e deve promover degustações conduzidas por enólogos (estudiosos de vinhos). A ideia é que esses encontros fiquem completos com jantares harmonizados nos restaurantes comandados pelo chef.

No vídeo publicado no Instagram, Dudu mostrou parte do espaço, já com prateleiras abastecidas, e contou que a abertura representa a realização de um antigo desejo.

“Vendemos muitos vinhos e eu sempre tive vontade de ter uma loja. Essa loja já teve endereço, mas ainda não era a hora. E agora chegou a grande hora”, afirmou.

O chef também aproveitou para pedir sugestões aos seguidores sobre o nome da nova adega, que ainda não teve data de inauguração divulgada.

Rainha Elizabeth

Dudu Sperandio é um dos principais nomes da gastronomia curitibana. À frente de restaurantes como o Ernesto Ristorante e a Osteria Lupita, construiu carreira com forte influência da culinária italiana tradicional, aliada à técnicas contemporâneas. Ele também é reconhecido pelo trabalho de harmonização entre pratos e vinhos, característica que agora ganha um novo capítulo com a criação da loja especializada.

Dudu já cozinhou até para a Rainha Elizabeth. E entre os pratos mais famosos do chef estão o Fettuccine ao Grana Padano (mais vendido), frequentemente servido com filé mignon trufado; o Mignon com Trufas Negras, que é um grelhado com molho de trufas negras e acompanhado de risoto cremoso de funghi porcini com trufas brancas; além do Ravioli de Abóbora, uma massa artesanal feita na casa, servida ao molho de Grana Padano com nozes caramelizadas e ervas frescas.