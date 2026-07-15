Vinícola Araucária abre primeira loja em Curitiba e projeta crescer até 30%

A Vinícola Araucária, instalada em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acaba de dar um novo passo para ampliar a presença no mercado paranaense. A empresa inaugura nesta quinta-feira (16) sua primeira loja em Curitiba, em Santa Felicidade, e aposta no forte fluxo turístico do tradicional bairro gastronômico italiano para elevar o faturamento entre 20% e 30%.

A nova unidade recebeu investimento de R$ 250 mil e ocupa um espaço de 240 metros quadrados anexo ao Restaurante Dom Antônio. Além da venda de vinhos e espumantes, o local foi planejado para apresentar aos visitantes a história da vinícola e incentivar o turismo enológico na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo um dos proprietários da empresa, Renato Adur, a decisão nasceu de uma demanda recorrente dos próprios turistas.

“Recebíamos visitantes de várias partes do Brasil e muitos perguntavam onde poderiam comprar nossos vinhos em Curitiba. Percebemos que precisávamos trazer a vinícola para mais perto do público”, afirma.

Até então, o vinhedo, a fabricação e comercialização dos vinhos era toda feita na propriedade, em São José dos Pinhais. A loja em Santa Felicidade é a primeira fora da vinícola.

Santa Felicidade foi escolhida pelo turismo

A escolha de Santa Felicidade não aconteceu por acaso. O bairro recebe milhares de turistas todos os anos, principalmente interessados na gastronomia italiana. Por isso, a Vinícola Araucária enxergou a oportunidade de aproximar seus produtos dos visitantes sem exigir um deslocamento até São José dos Pinhais.

Hoje, quem deseja conhecer a vinícola precisa reservar praticamente meio dia para a visita, considerando o deslocamento de ida e volta, o passeio e o almoço. Assim, a nova loja passa a funcionar como uma vitrine da marca dentro de Curitiba.

Loja oferece degustação e experiência

Mais do que um ponto de venda, a empresa pretende oferecer uma experiência aos visitantes. O espaço reúne uma sala de vídeo que apresenta a história da vinícola, informações sobre o cultivo das uvas e o processo de produção dos vinhos. Além disso, os clientes poderão participar gratuitamente de degustações antes da compra.

Caso tenham interesse, também será possível adquirir vouchers para visitas guiadas à sede da vinícola, localizada na Colônia Malhada, em São José dos Pinhais.

“Não queríamos apenas abrir uma loja. O visitante conhece a história da vinícola, entende por que produzimos vinhos aqui e depois faz a degustação. Se gostar da experiência, pode visitar a vinícola”, explica Adur.

Veja a nova loja:

Visitante ainda poderá participar de uma experiência imersiva, conhecendo através de vídeos e de uma ambientação especial como é a fabricação dos vinhos na Vinícola Araucária. (Foto: Divulgação / Vinícola Araucária) Todas as linhas de vinhos finos da Vinícola Araucária (Poty, Angustifólia, Gralha Azul e Manacá) serão disponibiizados na nova loja em Santa Felicidade. (Foto: Divulgação / Vinícola Araucária) Todas as linhas de vinhos finos da Vinícola Araucária (Poty, Angustifólia, Gralha Azul e Manacá) serão disponibiizados na nova loja em Santa Felicidade. (Foto: Divulgação / Vinícola Araucária) Loja da Vinícola Araucária levará aos visitantes os rótulos da própria vinícola e outros produtos. (Foto: Divulgação / Vinícola Araucária)

Produção valoriza símbolos do Paraná

A Vinícola Araucária foi a primeira dedicada à produção de vinhos finos instalada na Região Metropolitana de Curitiba. A empresa cultiva sete variedades de uvas europeias em vinhedos próprios e também trabalha com produtores parceiros.

Os rótulos fazem referência a símbolos do estado, como a Araucária angustifolia, árvore símbolo do Paraná, a gralha-azul, ave responsável pela disseminação das sementes da araucária, o Manacá e também ao artista Poty Lazarotto.

Segundo a empresa, a produção segue o conceito de vinícola boutique, voltada à qualidade e não ao volume.

Loja construída com madeira da Vinícola Araucária

Outro detalhe da nova loja está na ambientação. Toda a estrutura de madeira utilizada no espaço foi produzida com árvores de reflorestamento cultivadas pela própria Vinícola Araucária.

Além dos cerca de 15 rótulos produzidos pela empresa, o espaço também comercializará queijos, salames, chocolates, massas ao vinho, grissinis e outros produtos gastronômicos.

A loja funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 21h, na Avenida Manoel Ribas, 6.121, em Santa Felicidade.