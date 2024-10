Marcas de azeite de oliva são proibidas no Brasil; veja lista completa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou um alerta de risco para o uso de 12 marcas de azeite de oliva que, segundo a pasta, não atendem aos padrões de qualidade, sendo, portanto, proibidas e consideradas impróprias para o consumo.

As 12 marcas foram desclassificadas por fraude. Testes realizados no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária detectarem a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição do produto.

Segundo o Mapa, a contaminação dos azeites de oliva comercializados por essas marcas compromete a qualidade dos produtos e oferece risco à saúde dos consumidores, por conta da falta de informações sobre a procedência dos óleos detectados.

Confira a lista das marcas de azeite de oliva que foram proibidas

As doze marcas desclassificadas por fraudar seus produtos são:

Grego Santorini;

La Ventosa;

Alonso;

Quintas D’Oliveira;

Olivas Del Tango;

Vila Real;

Quinta de Aveiro;

Vincenzo;

Don Alejandro;

Almazara;

Escarpas das Oliveiras;

Garcia Torres.

Alguns dos azeites adulterados são embalados no Paraná

Conforme as informações divulgadas pelo Mapa, da lista com as 12 marcas, três são embaladas no Paraná. São elas: Alonso, Quintas D’Oliveira e Olivas Del Tango. (confira mais informações sobre os produtos abaixo).

Comprou azeite de oliva adulterado? Veja o que fazer!

Parte das empresas responsáveis por essas marcas no Brasil estão com CNPJ suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que, segundo o Mapa, reforça a suspeita de fraude.

“Consumidores que adquiriram essas marcas devem interromper o uso imediatamente e buscar a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Já as denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, com a indicação do local de compra.

A comercialização desses produtos configura uma infração grave e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados.

Veja a lista com marcas e lotes dos azeites de oliva proibidos no Brasil

Informações: Mapa. Tabela: Agência Brasil

Com informações da Agência Brasil.