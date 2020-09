Com os 1.289 novos casos e 39 óbitos anunciados nesta segunda-feira (31) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a pandemia de coronavírus já infectou 130.500 pessoas – das quais 88.421 (67,8% do total) estão recuperadas – e levou a óbito 3.251 paranaenses. As vítimas que constam no documento são 13 mulheres e 26 homens, com idades variando de 6 a 93 anos. Todas estavam internadas.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para o coronavírus está em 71%, com 785 dos 1.101 leitos ocupados, considerando casos suspeitos e confirmados da infecção. Ainda aguardam por resultados de testes 4.775 pessoas com sintomas da covid-19.