Mais de 100 mil carteiras de habilitação aguardam retirada no Paraná

Um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) mostra que 103.690 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) aguardam retirada nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) desde 2019. Os documentos são devolvidos ao órgão emissor após três tentativas de entrega pelos Correios.

Os principais motivos de insucesso na entrega das CNHs são por inconsistências no endereço, falta de complemento, dados incorretos, ou por ausência de pessoas para o receber o documento.

Das emissões feitas em 2024 no Paraná, considerando até o mês de julho, são 31.690 documentos esquecidos nas Ciretrans, praticamente o mesmo volume de todo o ano de 2023, que foi de 31.361. Houve um aumento considerável se comparado aos anos anteriores – em 2022 foram 21.291; em 2021, 10.469; em 2020, 7.940; e em 2019, 939.

As principais cidades que concentram estes documentos são Curitiba, com 24.657 CNHs, seguida por São José dos Pinhais (5.486), na Região Metropolitana da Capital, Cascavel (5.225), no Oeste, Maringá (5.051), no Noroeste, e Londrina (4.147), no Norte do Estado.

O diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, esclarece a importância do documento físico. “Estamos na era digital, e queremos modernizar todos os nossos serviços, assim como já temos a CNH Digital, mas o documento físico emitido deve ser retirado pelo portador, pois ele será solicitado na ausência do meio digital como, por exemplo, por falta de bateria no celular”, destaca.

Quem não recebeu a sua CNH deve ir até a unidade do Detran-PR para retirar o documento. Não é necessário agendamento prévio.

Atualização de endereço

O cidadão pode atualizar o endereço de cadastro junto ao Detran-PR por diferentes canais. No site www.detran.pr.gov.br ou pelo Aplicativo Detran Inteligente. O serviço também pode ser realizado por correspondência, via Correios, ou presencialmente nas Ciretrans.

