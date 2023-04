A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no Paraná quase quatro toneladas de maconha e 16 pistolas ilegais durante os quatro dias de operação por causa do feriado de Pascoa. Um flagra que chamou atenção. É de um carro trafegando a mais de 140 km/h em uma rodovia do interior do Paraná cuja a máxima é de 70 km/h. Fora 96 acidente com 93 feridos e 10 mortos nas rodovias federais que cortam o Paraná.

Neste ano, durante os quatro dias de operação, foram 1700 flagrantes de excesso de velocidade, 259 condutores ou passageiros sem o cinto de segurança, 132 motoristas dirigiam bêbados e 72 crianças não usavam adequadamente a cadeirinha, além de 339 ultrapassagem em local proibido. “Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a ultrapassagem, ou força a ultrapassagem”, disse o PRF Maciel Jr, porta voz da PRF no Paraná.

+Viu essa? Adolescente é alvo de operação policial após ameaçar massacre; Vídeo

A operação começou na quinta-feira (06) quando já houve a primeira apreensão de 453 quilos da droga em um automóvel, em Laranjeiras do Sul. Na sexta-feira (07), em ação conjunta da PRF com a Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária, em Iguaraçu, região de Maringá, outras 2.7 toneladas de maconha foram encontradas no semirreboque de um bitrem.

No mesmo dia, quase meia tonelada da droga foi apreendida na divisa entre Paraná e São Paulo em ação da PRF com a Polícia Militar. A interceptação do veículo com os 478 quilos de maconha iniciou em Santo Antônio da Platina e terminou em Ourinhos (SP).

Já no domingo (09), último dia da operação, uma passageira de transporte por aplicativo foi presa com quase 20 quilos de maconha em Cascavel na mala. Outra mulher que aguardava o carro de transporte foi presa com 21 quilos da droga. No total, nove pessoas foram presas por tráfico de drogas.

+Leia mais! Mulher tira a roupa dentro de supermercado de Curitiba para protestar contra racismo; Vídeo

Armas ilegais

Em Céu Azul, 15 pistolas ilegais foram retidas em três ações.

Na quinta-feira (06), um motorista foi preso transportando no carro dez pistolas calibre 9 mm, 19 carregadores de pistola, seis carregadores de submetralhadora e seis miras para pistolas.

Na sexta-feira (07), um casal foi preso com uma pistola 9 mm em um carro.

No sábado (08), o passageiro de um ônibus da linha Foz do Iguaçu-Florianópolis foi preso com quatro pistolas, sendo três 9mm e uma .45.

Voando baixo

Um dos flagras feitos pela PRF mostra um veículo dos anos 90 trafegando a mais de 140 km/h na BR-376, onde a máxima permitida é de 70 km/h.

Segundo a PRF essa infração é considerada gravíssima, gera multa de R$ 880 e mais 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).