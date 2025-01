“Lugar de preto é na senzala”: Cliente sem dinheiro agride funcionário no Paraná

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por injúria racial e tentativa de agressão em um restaurante de Nova Santa Rosa, no Oeste do estado. O incidente ocorreu na madrugada do último sábado (28), levando à prisão em flagrante do acusado.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito consumiu R$ 70 em produtos no estabelecimento, mas não tinha como pagar a conta. Ao ser confrontado por um funcionário, o homem reagiu de forma agressiva, proferindo insultos racistas como “não gosto de preto” e “lugar de preto é na senzala”.

O acusado também tentou agredir fisicamente o funcionário, que conseguiu se esquivar dos golpes. Mesmo com a chegada da polícia, o homem manteve sua postura hostil, reiterando: “Não gosto de preto, e ninguém vai me fazer gostar”.

Durante a abordagem policial, o suspeito revelou ter saído da prisão há apenas 15 dias e não possuir endereço fixo. Diante da gravidade do caso, o MPPR solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, pedido que foi atendido pela Justiça.

A legislação brasileira prevê penas severas para crimes de injúria racial, com reclusão de até cinco anos e multa. Já a tentativa de lesão corporal pode resultar em detenção de até oito meses.

Devido ao recesso judiciário, a denúncia foi apresentada na Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário, em Toledo.