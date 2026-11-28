A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou, por meio de laudo toxicológico, a presença de clonazepam, medicamento conhecido comercialmente como Rivotril, no organismo de um bebê de 10 meses, que frequenta um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Arapongas, no Norte do Paraná. A informação foi apurada pela RPC Maringá e divulgada nesta sexta-feira (27).

Uma professora da rede municipal de ensino é investigada por suspeita de administrar o medicamento controlado aos bebês para fazê-los dormir. A servidora, que é concursada, foi afastada preventivamente das funções e está respondendo em liberdade.

A confirmação por meio do laudo representa um avanço nas investigações, que tiveram início no fim de outubro. A Polícia Civil apura os crimes de fornecimento de drogas e maus-tratos qualificados contra menores de 14 anos.

Na manhã deste sábado (28), a Tribuna do Paraná procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o resultado dos exames e, em consequência dele, o andamento das investigações. Até a publicação desta reportagem, os questionamentos não haviam sido respondidos.

Câmeras de segurança registraram ação da professora

O caso veio à tona no dia 28 de outubro, após a direção da unidade e outra professora identificarem comportamentos incomuns da profissional e alterações no comportamento das crianças.

Conforme a Tribuna do Paraná noticiou na ocasião, imagens das câmeras de segurança mostram a professora dando um líquido a uma menina com uma colher. Durante a investigação, a polícia identificou a presença de clonazepam na bolsa da servidora. Era o único medicamento em apresentação líquida encontrado entre os pertences da profissional.

A turma atendida pela professora era composta por oito crianças, com idades entre seis meses e um ano e 11 meses. Todas foram submetidas a exames toxicológicos. Apesar do relato de várias mães e também de outras funcionárias da creche, de mudança no comportamento e no ritmo de sono das crianças nos últimos três meses, apenas em uma delas, conforme a apuração da RPC, foi detectado o clonazepan. Familiares e funcionários da unidade também foram ouvidos pela polícia.

Anteriormente, a família do bebê de 10 meses – que teve a confirmação de clonazepan através do laudo da Polícia Civil – contratou um exame particular, que também indicou a presença do medicamento.

Professora foi afastada e negou as acusações

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil em 28 de outubro, quando funcionárias do CMEI informaram as alterações de sono e comportamento das crianças à polícia. Em seguida, as famílias dos bebês também foram ouvidas e as mães confirmaram as mudanças.

No dia 30 de outubro, a Prefeitura de Arapongas divulgou uma nota informando o afastamento preventivo da professora. O município também instaurou um procedimento administrativo para apurar a conduta da servidora, que poderá resultar em demissão.

Na ocasião, a administração municipal informou que os bebês haviam passado por avaliação médica e que todos estavam bem. O Conselho Tutelar também foi acionado.

A professora negou as acusações quando o caso veio à tona. A investigação busca esclarecer se outras crianças receberam o medicamento e por quanto tempo a suposta prática teria ocorrido.

Quais são os riscos do Rivotril para bebês?

O clonazepam é um medicamento de uso controlado da classe dos benzodiazepínicos, que atua no sistema nervoso central. Entre seus efeitos estão a sonolência e a sedação.

Quando administrado de forma inadequada, especialmente em bebês e crianças pequenas, o medicamento pode provocar sonolência excessiva, redução do nível de consciência e comprometimento da respiração.

Seu uso deve ocorrer exclusivamente mediante indicação e acompanhamento médico.