Um cenário que parece improvável em um dos lugares mais secos do planeta está encantando moradores e turistas no Chile. O deserto do Atacama, conhecido pelo solo árido e pela escassez de água, ganhou um imenso tapete de flores. A transformação está associada ao fenômeno climático El Niño, que provocou chuvas muito acima da média na região neste ano.

De acordo com informações divulgadas pela MetSul Meteorologia, flores brancas e violetas tomaram conta de áreas antes dominadas pela areia e pelas rochas. A paisagem colorida tem atraído turistas chilenos e estrangeiros.

Em alguns pontos do deserto, o volume de chuva superou os 180 milímetros, surpreendendo até mesmo os especialistas que monitoram a região. A Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf) estimou que a área de florescimento poderia alcançar 15 mil hectares, o equivalente a cerca de 21 mil campos de futebol.

Como nascem tantas flores no deserto do Atacama?

Apesar da aparência de solo sem vida, o deserto abriga sementes e bulbos de aproximadamente 200 espécies vegetais. Eles podem permanecer adormecidos por longos períodos, à espera de condições adequadas para germinar.

Neste ano, o El Niño contribuiu para criar essas condições. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno interfere na circulação atmosférica e modifica o regime de chuvas em diferentes partes do mundo.

No norte do Chile, o aumento das precipitações favoreceu o florescimento do deserto e também beneficiou diversas espécies de insetos, aves, répteis e mamíferos.

Até quando o El Nino fica no Paraná?

Enquanto no Chile o El Niño proporcionou um espetáculo de cores no deserto do Atacama, no Paraná e nos demais estados do Sul do Brasil os efeitos do fenômeno são motivo de preocupação. Conforme a MetSul Meteorologia, o risco elevado de chuvas excessivas, enchentes e tempestades severas deve persistir pelo menos até a metade de 2027.

A previsão é de que o El Niño atinja seu pico de intensidade entre dezembro e janeiro. No entanto, mesmo com o enfraquecimento do fenômeno, seus efeitos sobre o clima podem perdurar por meses. As projeções indicam chuvas acima da média tanto no verão quanto no outono de 2027 no Sul do Brasil.

O climatologista James Hansen, que comandou pesquisas climáticas da NASA, também alerta para a intensidade excepcional do atual El Niño. Segundo o pesquisador, o fenômeno ocorre em um cenário de aquecimento global acelerado, provocado pelo humano. E que o aquecimento sobre os continentes é duas vezes maior que sobre os oceados. Enquanto a temperatura média terrentre ficou 2,4º C acima da média, durante o El Niño de 2023 – 3034, em 2027 essa média deve subir para 2,7º C.