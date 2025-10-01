Jovens de 20 a 29 anos são os que mais se envolvem em acidentes no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pessoas entre 20 e 29 anos representam o grupo com maior número de vítimas em acidentes com colisão de veículos no Paraná. Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), apenas entre janeiro e setembro deste ano, 32.201 pessoas nessa faixa etária receberam socorro do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Contudo, o levantamento indica uma tendência positiva: os registros de acidentes envolvendo paranaenses nessa faixa etária caíram de 34.439 nos primeiros nove meses de 2023 para 32.201 no mesmo período de 2024, representando uma redução de 6,95%.

No total, o número de pessoas atendidas pelo CBMPR após colisões veiculares também diminuiu. Foram 89.150 atendimentos nos primeiros nove meses deste ano contra 93.218 no mesmo período do ano anterior, o que significa uma redução de 4,56%.

Os números de atendimentos diminuem conforme a idade avança. Foram registrados 18.583 socorros a adultos de 30 a 39 anos, 12.943 na faixa de 40 a 49 anos, 8.194 entre 50 e 59 anos, 3.970 para pessoas de 60 a 69 anos, e 2.090 para idosos acima de 70 anos.

A capitã do CBMPR, Luisiana Guimarães Cavalca, explica que o grupo mais afetado corresponde a adultos jovens em idade economicamente ativa. “As estatísticas demonstram que as pessoas de 20 a 29 anos são as que mais se envolvem em acidentes, por ser o grupo mais volumoso, mas também por fatores como a imprudência. Muitos acidentes acontecem na madrugada, em saídas de baladas, e têm consequências mais graves”, explica.

Embora as recomendações de segurança no trânsito sejam as mesmas para todas as idades, os jovens precisam estar especialmente atentos. “Para prevenir acidentes, é importante sempre praticar a direção defensiva com as velocidades compatíveis às exigidas nas vias. Assim se evitam colisões e, se elas acontecerem, serão situações menos graves e que não geram vítimas”, afirma a capitã.

Plano de redução de acidentes

O Paraná conta com um Plano Estadual de Segurança no Trânsito – PETRANS-PR 2025-2030, que busca fortalecer políticas de segurança viária e promover mobilidade sustentável, oferecendo ferramentas para monitoramento e avaliação contínua das ações implementadas.

Dados de 2020 mostram um índice de mortes no trânsito de 21,7 por 100 mil habitantes no estado. O plano tem como meta global reduzir em 50% esse índice até 2030, projetando uma queda para 10,8 mortes por 100 mil habitantes nos próximos cinco anos.

Para alcançar esse objetivo, o PETRANS-PR estabelece ações estratégicas que incluem melhorias na infraestrutura viária e fortalecimento de iniciativas intersetoriais entre as áreas de segurança pública, saúde, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, além de aprimorar a governança no setor. Ao todo, são 30 metas específicas e 115 ações previstas.