Redefinição de fronteiras na RMC: projeto altera limites territoriais

Deputados estaduais do Paraná aprovaram com unanimidade um projeto que altera os limites territoriais entre os municípios de Tunas do Paraná e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba.

O projeto de lei de autoria da deputada Maria Victoria (PP) transfere ao município de Tunas do Paraná a comunidade Tigre, hoje, localizada em Cerro Azul. A modificação dos limites atende uma antiga reivindicação dos moradores da região.

“O projeto foi construído para assegurar segurança administrativa e jurídica às duas cidades e garantir serviços públicos de qualidade aos moradores do Tigre”, reforça Maria Victoria.

Atualmente, cerca de 900 pessoas vivem na comunidade e, por ser mais próximo da área urbana de Tunas do Paraná, utilizam os serviços públicos do município vizinho.

O prefeito de Tunas do Paraná, Marco Baldão (PP), acompanhou a votação e comemorou o resultado. Segundo ele, a administração de Tunas já atendia os moradores do Tigre há anos. No entanto, a ausência de amparo legal limitava a execução dos serviços como saúde, educação e assistência social.

“Agradeço todos que ajudaram nesse processo. Essa união permitirá um atendimento mais digno, respeitoso e eficiente à população do Tigre”, pontua o prefeito.

Com a aprovação unanime na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto agora segue para a sanção do governador Ratinho Júnior.