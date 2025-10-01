Cavalo é resgatado com cortes pelo corpo e sem água na RMC

Um cavalo vítima de maus-tratos foi resgatado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação foi realizada na terça-feira (30).
Segundo o delegado responsável pelo caso, Lucas Maia, o animal era monitorado por órgãos de fiscalização da Prefeitura de Pinhais há meses. Em agosto, a proprietária chegou a receber uma notificação devido as negligências.
Entretanto, ao chegarem no local, policiais encontraram o cavalo amarrado em uma corda curta, com diversos ferimentos pelo corpo e sem água. Diante da situação, um inquérito policial foi instaurado para apuração e responsabilidade dos envolvidos.
De acordo com o delegado, o animal agora segue sob os cuidados da prefeitura.
