Colisão brutal entre moto e ônibus deixa jovem em estado grave na RMC

Um jovem, de 20 anos, ficou gravemente ferido em um acidente entre moto e ônibus, na tarde desta quarta-feira (1º/10). O caso foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), o jovem pilotava a moto quando o acidente aconteceu. Ele precisou ser transferido ao Hospital Cajuru por um helicóptero.

Conforme a corporação, a vítima teve múltiplas fraturas em membros inferiores e superiores e trauma de tórax. Imagens feitas no local mostram que a moto ficou presa embaixo do ônibus.

Até o momento, informações de como o acidente aconteceu não foram divulgadas oficialmente.