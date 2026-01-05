Jovem segue desaparecido no Pico Paraná; buscas retomam nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi finalizado neste domingo (04/01) o quarto dia de buscas por Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jovem está desaparecido desde o dia 1º de janeiro, quando descia a trilha que leva até ponto mais alto do Sul do Brasil.

Roberto começou o percurso com uma amiga, no dia 31 de dezembro. No entanto, conforme relatado, ele teria passado mal durante a subida. Os dois chegaram no cume, mas durante a descida ele ficou para trás e apenas a amiga retornou. Já Roberto não foi mais visto.

Desde o dia do desaparecimento, o Corpo de Bombeiros e equipes de voluntários trabalham no local para tentar achar o jovem. Drones também estão sendo utilizados para fazer a varredura em pontos de interesse.

Para auxiliar nas informações de resgate, a família de Roberto criou um perfil no Instagram. Conforme divulgado pela família, as buscas serão retomadas nesta segunda-feira (05/01), a partir das 7 horas. Como a área é extensa, a família pede ajuda de trilheiros experientes.

Cerca de 19 bombeiros estão atuando no local. O Corpo de Bombeiros não divulgou boletim sobre o andamento da operação na noite deste domingo.