Homem é resgatado após queda de 10 metros em trilha na Grande Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/01/26 15h48
homem cai em trilha no morro do vigia e precisa de resgate de helicóptero
Foto: BPMOA

Um homem de 38 anos precisou ser resgatado após sofrer uma queda de aproximadamente 10 metros de altura em uma fenda no cume do Morro do Vigia, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O acidente aconteceu na tarde de sábado (03/01), mobilizando equipes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e do Corpo de Bombeiros Militar para o resgate da vítima, que ficou presa em local de difícil acesso.

A operação exigiu um trabalho conjunto das forças de segurança. Inicialmente, as equipes do Corpo de Bombeiros foram transportadas até o local com apoio da aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já que o helicóptero Falcão 08, do BPMOA, estava empenhado em outra missão de emergência.

Vídeo: BPMOA

Com a chegada posterior do Falcão, foi possível realizar o resgate utilizando a técnica de McGuire, que permite a retirada de vítimas em áreas de difícil acesso por meio de cordas especiais acopladas à aeronave.

Após receber os primeiros atendimentos da equipe médica do BPMOA ainda no local, o homem foi aerotransportado diretamente para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Segundo informações do Batalhão, a vítima sofreu trauma na região torácica e em membro superior, mas o estado é estável.

