Retorno para Curitiba tem trânsito intenso nas rodovias BR-277 e BR-376

O fim das comemorações de Ano Novo está marcado pelo intenso movimento nas estradas que ligam o litoral paranaense e catarinense a Curitiba. Neste domingo (04/01), motoristas enfrentam trânsito carregado nas principais vias de retorno à capital.

A BR-277, principal corredor entre o litoral do Paraná e a capital, apresenta fluxo intenso no sentido Curitiba durante toda a tarde. Quem deixou para voltar hoje também encontra movimento nas rodovias PR-407 e PR-508, que conectam as cidades praianas à BR-277.

De acordo com boletim divulgado pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela administração da BR-277, até as 11h50 da manhã deste domingo, aproximadamente 21 mil veículos já haviam passado pela praça de pedágio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A concessionária projeta que 43 mil veículos devem trafegar pelo pedágio ao longo do dia, sendo que 32 mil deles seguem no sentido da capital paranaense. O número reflete o tradicional movimento de retorno após as festividades de final de ano, quando milhares de curitibanos buscam as praias do estado para celebrar a virada.

Trânsito na BR-376 e BR-101

Quem estava no litoral de Santa Catarina e retorna para o Paraná também encontra trânsito neste domingo (04/01). De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, há tráfego lento entre o km 682 e o km 677 norte da BR-376, no Paraná, devido ao excesso de veículos.

Na BR-101, em Santa Catarina, o trânsito se concentra nos seguintes locais:

Tráfego lento entre o km 0 e o km 15 norte, devido excesso de veículos.

Tráfego lento entre o km 144 e o km 143 norte, devido excesso de veículos.