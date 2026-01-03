Antigo necrotério vira sensação turística em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Paranaense de Ciências Forenses (MPCF) registrou um número recorde de 110 mil visitantes em 2025, representando um aumento de 41% em relação ao ano anterior. O crescimento se deve tanto às visitas ao espaço físico quanto à participação em atividades externas promovidas pela instituição ao longo do ano.

O museu expandiu sua atuação para 32 municípios do Paraná, levando exposições itinerantes, oficinas e demonstrações de técnicas de perícia criminal. Além disso, participou de 15 eventos e feiras, e recebeu 33 escolas em visitas guiadas, apresentando o trabalho e a história da perícia aos estudantes.

+ Leia mais Cinemateca e Cine Passeio exibem filmes gratuitos na Oficina de Música

Em agosto, o MPCF retornou ao seu antigo endereço no Centro de Curitiba, agora reunindo em um único local a sala de exposições e o antigo necrotério, transformado em acervo histórico. Esta mudança oferece aos visitantes uma visão mais completa da trajetória da perícia criminal no estado.

Entre as iniciativas de destaque, a ‘Perícia Mirim’ levou atividades sobre ciência forense e educação ambiental para 10 escolas, envolvendo cerca de 1.140 estudantes. As oficinas apresentaram de forma prática como ocorre a identificação de crimes ambientais, incluindo análise de vestígios e simulações de investigação.

O Museu Paranaense de Ciências Forenses retomará os atendimentos ao público a partir de 19 de janeiro de 2026, mediante agendamento prévio por e-mail.