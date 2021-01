O governo do Paraná anunciou na tarde de segunda-feira (18) que foi prorrogado em uma semana o prazo de vencimento da primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou do pagamento integral à vista, com desconto de 3%. Com isso, o pagamento que venceria na segunda pode ser feito até dia 25 e assim sucessivamente.

O motivo da prorrogação foi uma instabilidade no site da Secretaria de Estado da Fazenda, que causou lentidão no sistema e, em alguns casos, impossibilitou a emissão da guia de pagamento. Para que não houvesse prejuízo a nenhum contribuinte, a Receita optou por conceder mais uma semana de pagamento.

LEIA AINDA – “Não venham ao Barigui”, apela Márcia Huçulak sobre início de vacinação em Curitiba

As datas de vencimento das demais parcelas, de fevereiro a maio, continuam as mesmas. Confira o calendário para pagamento do IPVA 2021.