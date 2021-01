Os paranaenses proprietários de veículos devem ficar atentos: o calendário de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa nesta segunda-feira (18). O vencimento varia de acordo com a placa do veículo.

Em 2021 a novidade é que o pagamento pode ser feito em 5 parcelas mensais com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Além disso, o contribuinte pode pagar à vista, com 3% de desconto.

Assim como em 2020, os contribuintes não receberão boleto em casa, nem qualquer outro tipo de correspondência. Para emitir a guia de pagamento, basta acessar o site www.fazenda.pr.gov.br/ipva. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Apenas com o número do Renavam também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop.

A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.

PRAZOS DE PAGAMENTO

À VISTA (bonificação de 3%)

Final da Placa Data de vencimento 1 e 2 18/01 3 a 4 19/01 5 e 6 20/01 7 e 8 21/01 9 a 0 22/01



PARCELADO (sem bonificação)