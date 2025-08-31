Inverno está no fim! Setembro traz mais calor e chuva para o Paraná

Apesar do calendário tradicional marcar o início da primavera em 22 de setembro, o calendário meteorológico anuncia, desde o dia 1° do mês, a mudança de estação. O tempo fica mais quente, mais úmido. As massas de ar frio entram com menos intensidade no Paraná e as massas de ar quente predominam com mais frequência. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), setembro de 2025 será muito característico: dias de calor seguidos de dias de chuva, com temperaturas mais amenas.

Historicamente, agosto é o mês mais seco do ano. Já setembro é marcado pelo retorno das chuvas ao Paraná. “Em setembro, o vento começa a predominar da região amazônica para o Sul do país, transportando calor e umidade. Os sistemas precipitantes se formam geralmente no Paraguai, Norte da Argentina, e faixa oeste da região Sul. Dessa forma, as massas de ar frio não chegam com tanta força e as massas de ar quente e úmido começam a predominar com mais frequência, por isso na segunda quinzena de setembro chove com mais frequência”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

As regiões que registram menores acumulados de chuva em setembro, conforme a média histórica, são as cidades ao redor de Doutor Ulisses e Jaguariaíva, bem como as próximas a Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, que acumulam em média entre 75 milímetros (mm) e 100 mm de chuva no mês inteiro.

Na faixa que vai de Maringá e Londrina até Curitiba, a média de acumulado de chuva em setembro historicamente é de 100 mm a 125 mm. As áreas onde mais chove, com acumulados entre 175 mm e 200 mm no mês, ficam no Centro Sul e Oeste, abrangendo cidades como Cascavel, Guarapuava e Telêmaco Borba. Em todo o resto do estado, a média de acumulado de chuva fica entre 125 mm e 150 mm durante todo o mês.

Quais são as cidades mais frias do Paraná em setembro

Com relação às temperaturas, as regiões mais frias do Paraná no mês de setembro historicamente são as cidades mais próximas a Palmas, General Carneiro e Curitiba, com temperatura média de 12°C a 14°C. São as regiões mais altas do estado e, por isso, têm predomínio do “frio de altitude” neste período do ano.

Em uma faixa que vai de Pato Branco a Guarapuava, chegando até a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), as temperaturas médias em setembro são de 14°C a 16°C. Já de Francisco Beltrão a Telêmaco Borba, incluindo a parte sul do Litoral paranaense e a cidade de Cascavel, as temperaturas médias em setembro ficam entre 16°C e 18°C.

Em todo o Oeste (com exceção de Cascavel), chegando a Maringá e a Guaraqueçaba, no Litoral, as temperaturas médias são um pouco mais altas em setembro, alcançando valores entre 18°C e 20°C. As temperaturas médias mais altas de todo o estado no mês historicamente são registradas no Noroeste e no extremo norte, na área de divisa com São Paulo, chegando aos 22°C.

Previsão do tempo para início de setembro no Paraná

A virada do mês será marcada por uma divisão no tempo: a metade Leste segue com nebulosidade, e o interior com sol, pelo menos até terça-feira (02). “Entre a capital e as praias, o vento predominante do oceano acaba transportando bastante umidade, por isso, o céu se mantém mais encoberto, com muitas nuvens durante o dia, pouca variação das temperaturas e possibilidade garoa de forma bem ocasional”, explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

As mínimas em Curitiba ficam em torno de 13°C e as máximas não devem passar dos 20°C. No Litoral, as máximas chegam a 24°C. Já no interior, o sol predomina e esquenta bastante. Não há indicativo de chuva. Entre o Oeste, Noroeste e o Norte, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 30°C.