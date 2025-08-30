Obra na Rodovia dos Minérios altera trânsito na RMC a partir deste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trânsito na Rodovia dos Minérios (PR-092) passará por modificações a partir deste sábado (30), no trecho em obras em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a pista esquerda na passagem superior do novo viaduto será liberada, permitindo o tráfego em ambos os sentidos.

Motoristas que seguem no sentido Curitiba – Rio Branco do Sul deverão permanecer à direita para continuar pelo viaduto, ou à esquerda para fazer retorno em direção a Curitiba e bairros de Almirante Tamandaré. Para quem precisa acessar as áreas residenciais locais, o caminho é pelas vias marginais da rodovia.

Já no sentido Rio Branco do Sul – Curitiba, os condutores seguirão pela pista direita, acessando o viaduto, enquanto o acesso aos bairros continua sendo feito pelas vias marginais.

Imagem: DER/PR

O DER/PR implementou sinalização provisória para orientar sobre as mudanças. É fundamental que os motoristas sigam essas orientações e respeitem o limite de velocidade reduzida no trecho em obras.

Duplicação da Rodovia dos Minérios

A duplicação da PR-092 em Almirante Tamandaré tem investimento de R$ 50,7 milhões e inclui a implantação de uma nova pista central dupla em pavimento rígido de concreto do km 14,3 ao km 15,6, vias marginais em pavimento asfáltico, um novo viaduto no entroncamento com a PR-509, uma passarela para pedestres, calçadas, ciclovias, sistema de drenagem de águas, nova sinalização horizontal e vertical, pontos de parada de ônibus e iluminação rodoviária.

De acordo com a medição mais recente, realizada em julho, a obra alcançou 78,83% de execução.