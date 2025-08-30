Curitiba amplia tratamento gratuito de gatos com esporotricose; como participar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma boa notícia para os tutores de gatos em Curitiba. A partir do dia 10 de setembro, a Rede de Proteção Animal da Prefeitura vai ampliar o atendimento gratuito a felinos potencialmente acometidos pela esporotricose, doença transmitida entre animais e humanos causada por fungos.

A esporotricose é considerada a micose subcutânea mais amplamente distribuída e prevalente no mundo. Um contrato firmado entre prefeitura e a Clínica Veterinária Escola da PUCPR vai possibilitar esse atendimento sem custos para a população.

Para quem se interessar, as consultas precisam ser agendadas previamente pelo site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos. Quem quiser garantir uma vaga deve ficar atento: as agendas serão abertas no dia 1º de setembro, ao meio-dia.

Os atendimentos acontecerão na Clínica Veterinária Escola da PUCPR, localizada na Rua Rockefeller, 1.311, no bairro Rebouças.

Esporotricose pode ser transmitida por arranhões e mordidas

O diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, explica que essa ampliação representa mais um avanço nos serviços oferecidos pela Rede de Proteção Animal, seguindo o conceito de saúde única, que integra cuidados com pessoas, animais e meio ambiente.

“A esporotricose é uma doença fúngica que pode ser transmitida do gato infectado para outros gatos e até para as pessoas, principalmente por arranhões e mordidas, por isso o tratamento rápido ajuda a mitigar a propagação dessa doença”, disse Evaristo.

No enfrentamento da doença, a abordagem de saúde única demonstra que tratar precocemente os gatos infectados não só promove o bem-estar animal, mas também evita a disseminação do fungo para outros animais e para o ambiente, além de contribuir na redução da incidência da esporotricose humana.

Atualmente, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já disponibiliza o antifúngico gratuitamente para os tutores de animais acometidos pela doença, desde que apresentem prescrição médico-veterinária.

A Clínica Veterinária de apoio HPet e o Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis também oferecem consultas gratuitas para o diagnóstico de esporotricose e outras doenças. No Hospital Veterinário, há ainda a entrega do medicamento para o tratamento da doença em gatos atendidos no local.