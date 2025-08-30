Curitiba tem mais de 400 vagas em cursos gratuitos de gastronomia em setembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estão abertas as inscrições para 405 vagas em 25 cursos gratuitos de capacitação profissional na área de gastronomia, oferecidos pela Prefeitura de Curitiba durante o mês de setembro. As formações acontecem nas Escolas de Gastronomia Social Casa Culpi, Fazenda Urbana, Patrícia Casillo, Dom Bosco, Vila Agrícola (Cajuru) e também no espaço de cursos do Mercado Municipal.

Os cursos são fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), a Fundação de Ação Social (FAS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR). O objetivo é qualificar a população para o mercado de trabalho e aprimorar técnicas culinárias, promovendo geração de renda e inclusão social. As inscrições são online pelo site do Guia Curitiba e as vagas são limitadas.

Sabores artesanais

Na Escola de Gastronomia Social Casa Culpi, em Santa Felicidade, a programação começa com o curso Chocolate e Doces à Base de Chocolate (1 a 5 de setembro, das 9h às 12h), voltado ao preparo de trufas, bombons e sobremesas especiais.

Entre os dias 15 e 30 de setembro, no mesmo horário, será oferecida a formação em Geleias, Compotas e Doces Cristalizados, que ensina técnicas de conservação e doces típicos caseiros.

De 22 a 26 de setembro, das 18h às 21h, será a vez do curso Hambúrguer Gourmet, que traz orientações sobre blends, montagem e acompanhamentos para hambúrgueres artesanais.

Pizzas, salgados e boteco

Na unidade Dom Bosco, no Campo de Santana, o mês traz opções variadas. De 9 a 12 de setembro, será realizado o curso Preparo de Salgados para Festa (13h30 às 16h30). Na semana seguinte, de 15 a 19 de setembro, os alunos poderão aprender o Preparo de Pizza (14h às 17h).

Encerrando a programação, entre 22 e 26 de setembro, acontece o curso Comida de Boteco (14h às 17h), com técnicas de petiscos tradicionais para bares e lanchonetes.

Tradição e confeitaria

A unidade da Fazenda Urbana terá formações práticas para diferentes públicos. De 1 a 5 de setembro, acontece o curso Preparo de Cuca (14h às 17h). Na sequência, de 9 a 12 de setembro, será ofertado o curso Preparo de Pizza (13h às 17h).

O destaque de 15 a 19 de setembro é a Confeitaria Natalina: Panetones e Roscas (14h às 17h), que antecipa o aprendizado para a temporada de fim de ano. Encerrando o mês, de 22 a 26 de setembro, acontece o curso Doces para Festas (14h às 17h).

Boas práticas e empreendedorismo

No espaço do Mercado Municipal, no Setor de Orgânicos, serão ofertadas formações em diferentes áreas. Entre 1 e 5 de setembro, duas opções: Confeitaria Natalina: Panetones e Roscas (18h às 21h) e Biscoitos Finos Artesanais (14h às 17h). De 9 a 12 de setembro, acontecem dois turnos do curso Boas Práticas para Serviços de Alimentação: manhã (8h30 às 12h30) e tarde (14h às 17h).

De 15 a 19 de setembro, serão ministrados os cursos Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade (9h às 12h), Pães Doces e Salgados (18h às 21h) e novamente Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade (14h às 17h).

De 22 a 26 de setembro, ocorrem os cursos Fichas Técnicas e Precificação (9h às 12h), Comida de Boteco (14h às 17h) e Hambúrguer Gourmet (18h às 21h). Já entre 29 de setembro e 3 de outubro, será ofertado o curso Planejamento e Elaboração de Cardápios (9h às 12h).

Massas, pizzas e conservação

Na Escola Patrícia Casillo, no Jardim Botânico, o mês começa com o curso Massas Frescas e Recheadas, de 1 a 5 de setembro (9h às 12h). De 15 a 19 de setembro, será realizado o curso Preparo de Pizza (14h às 17h).

Fechando a programação, de 22 a 26 de setembro, os alunos poderão participar do curso Congelamento de Alimentos (9h às 12h), com orientações sobre técnicas corretas de conservação.

Salgados

Na Escola de Gastronomia Social da Vila Agrícola, no Cajuru, a formação ofertada será Salgados para Festas (15 a 19 de setembro, das 14h às 17h), com foco em receitas tradicionais para eventos e comemorações.