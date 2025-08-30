Shopping em Curitiba vira galeria com mostra inédita de arte contemporânea

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, anuncia “Vestir o Olhar” – uma mostra inédita de arte contemporânea com artistas brasileiros. A iniciativa coloca a arte como protagonista em uma ação que ocupa três andares do shopping com obras de nove artistas. A ocupação, que fica aberta para visitação de 3 de setembro a 15 de outubro, transformará o Pátio em uma galeria aberta ao público, reunindo nomes como Verena Smit, Renata Egreja e Guita Soifer, entre outros.

À frente da curadoria do projeto está Ana Carolina Ralston, pesquisadora de arte independente, com passagem por grandes publicações nacionais do segmento artístico e parcerias com o Pavilhão da Bienal e com o MIS-SP.

Realizada em parceria com a produtora Ayo Cultural, que já realizou mais de 100 projetos de artes visuais no Brasil e no exterior, a mostra busca despertar novas percepções entre o público do Pátio Batel. “É maravilhoso a gente criar essas conexões, tanto visuais como mentais e intelectuais, entre artistas que atuam em diferentes áreas e em diferentes linguagens”, comenta Ana Carolina.

Obras site-specific foram pensadas para o Pátio Batel

A exposição foi idealizada para ser site-specific, ou seja, com obras criadas especialmente para os espaços do shopping. As instalações artísticas, muitas delas, são aéreas, podendo ser vistas de diferentes pontos de vista, criando uma atmosfera artística. Para enriquecer a experiência do público, a exposição contará com visitas guiadas a partir do dia 11 de setembro, sempre às quintas-feiras, com ponto de partida no átrio do shopping, no piso L1, que estará ambientado como um living, um espaço de recepção e contemplação assinado pelo decorador Marcos Soares. Entre os destaques do mobiliário, está um sofá do renomado designer egípcio Karim Rashid.

Confira a lista completa dos artistas de “Vestir o Olhar”:

Guita Soifer: Uma das artistas paranaenses mais importantes da história, seu trabalho transita por diversas linguagens, como pintura, gravura, fotografia e vídeo-arte.

Verena Smit: Multiartista de São Paulo, conhecida por expandir o conhecimento por meio de diversas técnicas, como serigrafias, objetos e performances. Sua obra dialoga com grandes marcas, como Vivara e Gucci, com a qual colabora desde 2015.

Aline Bispo: Artista visual e ilustradora de São Paulo, sua prática se centra na pluralidade da experiência brasileira, com imagens de forte caráter gráfico. Colaborou com a Hering em uma coleção-cápsula.

Vigas: Explora arte e tecnologia com projetos que utilizam projeções em grande escala, instalações de luz e performance. Colaborou com a Bvlgari no projeto global Bvlgari Studio no Brasil.

Renata Egreja: Pintora com gestualidade solta e enérgica, sua formação na FAAP-SP e em Paris a levou a um abstracionismo que evoca ícones sagrados do Oriente e a simbologia botânica. Colaborou com a Salvatore Ferragamo em uma coleção-cápsula para a América Latina.

Filipe Jardim: Ilustrador carioca radicado entre Brasil e França, com uma sólida carreira internacional e parcerias com grifes como Hermès, Chanel, Louis Vuitton e Tiffany.

Coletivo Brutas: Formado por Erica Storer, Estelle Flores, Gio Soifer, Jéssica Luz e Paula Calory, o grupo cria a partir da memória compartilhada, com as palavras como seu território comum.

André Azevedo: Artista curitibano que manipula a matéria ordinária, adicionando camadas simbólicas. Sua pesquisa com tecidos se baseia em sua experiência pessoal e familiar.

Mariana Palma: Dedica-se a aquarelas e pinturas e já realizou exposições em diversas cidades, incluindo Curitiba.

Serviço

Vestir o Olhar

De 3 de setembro a 15 de outubro

Pátio Batel – Av. do Batel, 1868

Agendamentos devem ser feitos via Concierge: 41 3069 8301 (também disponível em WhatsApp) ou concierge@patiobatel.com.br

Mais informações: patiobatel.com.br/vestiroolhar