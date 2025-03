Inmet coloca 136 cidades do Paraná em alerta amarelo para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para tempestades em partes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O aviso, válido até às 9 horas desta terça-feira (25), indica perigo potencial com chuva intensa (entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia), ventos de 40 a 60 km/h e possível queda de granizo. Na região, há baixo risco de alagamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

Chuva em Curitiba? Confira a previsão detalhada

Na capital paranaense, o céu permanece com muitas nuvens durante toda a terça-feira (25). De acordo com o INMET, pode chover à tarde e à noite, com pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas. A temperatura varia entre 17°C e 27°C, e a umidade do ar atinge até 95%, o que favorece a sensação de abafamento. Os ventos, fracos e vindos de direções variáveis (leste a sudeste), não devem ultrapassar 30 km/h na cidade.

Riscos e áreas de atenção para alerta amarelo

O alerta amarelo – que sinaliza perigo potencial – abrange principalmente a região Noroeste, oeste e sudoeste do Paraná. Municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo estão entre os possivelmente afetados. O INMET alerta para o risco de ventania, que pode derrubar árvores e estruturas frágeis. Em situações assim, a orientação é evitar abrigar-se debaixo de árvores e desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas.

Precauções recomendadas

Em caso de tempestades, a Defesa Civil orienta a população a evitar deslocamentos em áreas de risco e a acompanhar atualizações oficiais. Contatos de emergência:

Defesa Civil : 199

: 199 Bombeiros: 193

O que significa o alerta amarelo para tempestade?

O nível amarelo é acionado quando há possibilidade confirmada de fenômenos meteorológicos adversos. Diferente do Alerta Laranja ou Vermelho, não indica iminência de tragédias, mas exige preparo. Neste caso, a combinação de chuva intensa e ventos fortes pode causar transtornos localizados, principalmente em estradas rurais e áreas sem infraestrutura robusta.

Perspectiva da previsão do tempo para os próximos dias

Após a passagem do sistema frontal, a previsão para Curitiba aponta melhora no tempo a partir de quarta-feira (26), com redução das nuvens e temperaturas estáveis. Enquanto o alerta permanece, a recomendação é redobrar a atenção, especialmente em deslocamentos.

Lista de cidades do Paraná em alerta

Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Piquiri Ampére Anahy Assis Chateaubriand Barracão Bela Vista da Caroba Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina da Lagoa Campo Bonito Candói Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Diamante D’Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão Goioerê Guaíra Guaraniaçu Honório Serpa Ibema Icaraíma Iguatu Iporã Iracema do Oeste Itaipulândia Itapejara d’Oeste Ivaté Janiópolis Jesuítas Juranda Laranjal Laranjeiras do Sul Lindoeste Mamborê Manfrinópolis Mangueirinha Marechal Cândido Rondon Maria Helena Mariluz Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Matelândia Medianeira Mercedes Missal Moreira Sales Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Ouro Verde do Oeste Palmas Palmital Palotina Pato Bragado Pato Branco Perobal Pérola Pérola d’Oeste Pinhal de São Bento Planalto Porto Barreiro Pranchita Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Ramilândia Rancho Alegre D’Oeste Realeza Renascença Rio Bonito do Iguaçu Roncador Saldanha Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d’Oeste São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Terra Roxa Toledo Três Barras do Paraná Tupãssi Ubiratã Umuarama Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê

Para mais informações, acesse o site do INMET.