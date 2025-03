Veja quem pode receber auxílio de R$ 20 mil para comprar casa própria no Paraná

O programa Casa Fácil Paraná tem o objetivo de dar um auxílio para facilitar a compra da casa própria em todas as regiões do estado. O benefício, de R$ 20 mil por família, é repassado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) como parte do pagamento da entrada em financiamentos imobiliários da Caixa Econômica e o acesso a ele pode ser feito online, a partir de um cadastro no site da empresa estadual.

Para ter acesso ao recurso é preciso ter renda mensal máxima de até quatro salários mínimos nacionais – o equivalente a R$ 6.072 em 2025. Outros critérios incluem não possuir casa própria e não ter participado de outros projetos habitacionais do poder público anteriormente.

A liberação do dinheiro depende de uma análise técnica da Cohapar a partir da ficha cadastral. Na sequência, também será necessária a aprovação do financiamento pela Caixa Econômica no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Entre outros critérios, o banco avalia a existência de eventuais restrições de créditos ou outros financiamentos ativos para considerar a capacidade de pagamento das prestações.

Como participar de programa que dá auxílio para comprar casa própria

O primeiro passo para tentar ter acesso ao dinheiro é efetuar o cadastro familiar no site da Cohapar. Além de informações documentais, dados sobre renda, situação de moradia e composição familiar, os interessados devem informar o município onde pretendem adquirir o imóvel, pois os cadastros são segmentados por cidade.

Os interessados deverão obrigatoriamente concordar com as disposições legais definidas pela Cohapar. As normas estabelecem como os dados informados pelos inscritos serão utilizados pela empresa, como funcionam os processos de convocação e classificação das famílias e quais as responsabilidades de quem faz o preenchimento das informações.

O cadastro é válido por dois anos e os dados devem ser mantidos sempre atualizados. Isso porque informações contidas na ficha de inscrição são utilizadas como critério para análise e aprovação das famílias em cada projeto. O telefone e e-mail também precisam estar corretos e ativos, já que a continuidade dos processos é comunicada por meio destes contatos.

Após a conclusão do cadastro, o Comprovante de Cadastro de Interessado (CCI) será emitido automaticamente para ser impresso ou salvo no aparelho eletrônico usado para a inscrição, com o envio de uma cópia via e-mail. Com este documento em mãos, é possível entrar em contato com a construtora responsável pelo empreendimento para dar continuidade à negociação já considerando o desconto nas simulações de financiamento.

Se a proposta for aprovada pela construtora e a família tiver o cadastro aprovado pela Cohapar e a Caixa Econômica, os R$ 20 mil são transferidos diretamente para o banco e usados no abatimento total ou parcial do valor de entrada estipulado em contrato. A medida também contribuiu com a redução do valor das prestações mensais.

Como consultar casas que tem o auxílio Casa Fácil Paraná

No site da Cohapar é possível consultar todos os empreendimentos disponíveis em cada município paranaenses que contam com os benefícios do Casa Fácil Paraná. Além do subsídio para pagamento do valor de entrada, as parcerias podem incluir convênios com a Sanepar e a Copel para instalação das ligações de energia elétrica, água e esgoto das residências.

Em caso de dúvidas, dificuldades ou mais informações sobre os projetos, cadastro ou processo de análise, é possível entrar em contato com o atendimento da Cohapar via WhatsApp ou buscar o posto de atendimento presencial da Companhia mais próximo.