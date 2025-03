Claro fora do ar? Instabilidade na internet móvel deixa clientes na mão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos acordaram nesta segunda-feira (24) com uma surpresa desagradável: problemas na conexão de internet móvel da Claro. A operadora, uma das principais provedoras de serviços de telecomunicações na capital, enfrentou instabilidades significativas em seu sistema, afetando milhares de usuários.

O Downdetector, site especializado em monitoramento de serviços online, registrou um aumento expressivo nas reclamações a partir das 6h27. O pico de queixas ocorreu às 8h18, com impressionantes 1.717 registros. Mesmo às 10h48, o site ainda contabilizava 396 reclamações, indicando que o problema persistiu durante boa parte da manhã.

Nas redes sociais, a hashtag #ClaroFora ganhou destaque entre os curitibanos. Muitos usuários compartilharam suas frustrações, relatando dificuldades para acessar a internet móvel e realizar tarefas cotidianas que dependem da conexão.

A Claro, por meio de seu perfil oficial, respondeu a diversos internautas, pedindo desculpas pelo transtorno. Em uma das respostas, a empresa afirmou: “Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a sua compreensão.”

Para alguns usuários, a operadora solicitou informações adicionais via mensagem direta, como CPF do titular da conta e número de telefone móvel, possivelmente para uma análise mais detalhada do problema.

Apesar da operadora ter informado que o serviço voltou a operar normalmente, até o momento não foram divulgadas explicações sobre as causas da falha.