Acidente entre caminhões causa congestionamento no Contorno Sul

Um grave acidente envolvendo dois caminhões causou transtornos no trânsito do Contorno Sul de Curitiba (BR-376) na manhã desta segunda-feira (24). A colisão aconteceu no km 603,9 da BR-116, no sentido São Paulo, resultando na interrupção total do fluxo de veículos na pista principal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima em estado grave foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador para receber atendimento médico especializado. A identidade e o estado atual de saúde do ferido não foram divulgados até o momento.

Para minimizar os impactos no trânsito, as autoridades implementaram um desvio pelas vias marginais. Motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos à sinalização e seguir as orientações dos agentes de trânsito no local.

A PRF informou, às 11 horas, que a previsão para a liberação da pista principal é de aproximadamente 45 minutos. Equipes de resgate e perícia trabalham no local para remover os veículos envolvidos e coletar evidências que possam esclarecer as causas do acidente.

Recomenda-se que os motoristas que planejam utilizar o Contorno Sul neste período busquem rotas alternativas ou aguardem a normalização do tráfego.