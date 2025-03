Galvão Bueno vai voltar à TV “polêmico como sempre fui”

O renomado narrador esportivo Galvão Bueno está de volta à Band após 43 anos, prometendo manter seu estilo polêmico e apaixonado pelo futebol. Sua estreia acontece no próximo domingo (31), às 22h30, com o programa “Galvão e Amigos”, um espaço dedicado a debates futebolísticos.

“Meu mundo está aqui, é a TV. Elogiado ou xingado, vou continuar polêmico como sempre fui”, declarou Galvão durante coletiva de imprensa na sede da emissora, no Morumbi, nesta segunda-feira (24).

O novo programa contará com a presença de figuras conhecidas do público esportivo, como Mauro Naves, Casagrande e o ex-jogador Paulo Roberto Falcão. Para a estreia, Ronaldo Fenômeno será o convidado especial, reforçando a conexão de Galvão com grandes nomes do futebol brasileiro.

“Galvão e Amigos” seguirá um formato similar ao do “Bem, Amigos!”, que fez sucesso por duas décadas no SporTV. O narrador revelou que a intenção era manter o nome original, mas “a Globo não deixou”.

Além do programa semanal, Galvão participará do Jornal da Band e promete opinar sobre a Fórmula 1. “Afastei a possibilidade de narrar, mas vou aparecer de vez em quando. E tem outros projetos sendo analisados para o futuro”, adiantou.

Apesar de ter anunciado o fim de sua carreira como narrador após a Copa de 2022, Galvão admite sentir falta da narração. “Faz falta gritar um golzinho. Agora, quando vai ser, a casa é que tem que arrumar umas coisas boas”, comentou, deixando no ar a possibilidade de voltar às transmissões caso a Band adquira direitos de campeonatos.

A equipe de Galvão está animada com o novo projeto. Mauro Naves, que deixou a ESPN para se juntar ao time, brincou: “Saí de um emprego para pegar dois. Queria trabalhar menos. Perdia aniversários, casamentos. Estava começando a pisar no freio, e o Galvão me acelerou. Ele tem muito gás”.

Casagrande, parceiro de longa data de Galvão, expressou sua satisfação em retornar à TV aberta: “Gosto de sentir a energia de quem gosta de mim. Se fiquei 25 anos na Globo, foi muito porque fiz parte dessa equipe. Vai ser divertido, mas também polêmico, pois nós nem sempre concordaremos”.