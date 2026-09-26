Grávida que perdeu o bebê após atropelamento morre no hospital em Pato Branco

A mulher que foi atropelada em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, morreu no hospital na madrugada deste sábado (26). Daiane Cristina Duarte, de 31 anos, que estava grávida de seis meses, perdeu o bebê e teve uma das pernas amputadas após ser atingida por uma moto na última quinta-feira (24), enquanto tentava atravessar a Avenida Frei Policarpo.

A vítima foi socorrida e estava consciente quando as equipes chegaram ao local, apesar de ter perdido bastante sangue e estar gravemente ferida. Ela deu entrada na unidade hospitalar em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

O motociclista também ficou ferido. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, depois de atingir a mulher, ele ainda bateu contra um caminhão. O nome do condutor não foi divulgado.

As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.