Guarda municipal é denunciado por crimes sexuais e ameaças contra adolescentes em Curitiba

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou um guarda municipal de Curitiba por crimes sexuais e ameaças contra adolescentes. O suspeito, de 34 anos, é investigado por abordar as vítimas nos bairros Alto da Glória, Ahú e Centro. O ministério citou os crimes de perseguição (stalking), importunação sexual, ameaça e tentativa de estupro de vulnerável. O denunciado está preso preventivamente.

A denúncia foi oferecida na última quarta-feira (23), pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças e Adolescentes, e elenca pelo menos seis atos criminosos que ocorreram entre os meses de julho e agosto deste ano. O MPPR explica que pelo menos cinco vítimas se manifestaram, do sexo masculino, com idades entre 13 e 17 anos. As abordagens teriam ocorrido na Rua Mauá, nas imediações do Estádio Couto Pereira e do Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes.

Segundo as investigações, o guarda teria utilizado um patinete elétrico para se aproximar das vítimas. Ele perguntava idade e endereço e oferecia dinheiro em troca de atos libidinosos. O MPPR acrescenta que ele é suspeito de ameaçar os adolescentes dizendo que podia encontrá-los novamente, chegando a exibir uma faca e uma arma de fogo em alguns episódios.

Além das condenações previstas em lei, o Ministério Público requer a fixação de pagamento mínimo de R$ 50 mil para cada uma das vítimas, a título de reparação por danos morais.

MPPR não descarta que possam existir outras vítimas

A Promotoria de Justiça acredita que possa haver outras vítimas e novas práticas criminosas realizadas pelo acusado. A orientação é procurar o órgão para receber orientação e formalizar a representação dos fatos.

1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças e Adolescentes de Curitiba

Telefone: (41) 3251-6745 e (41) 98861-3230

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