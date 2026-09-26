Evento

Show da Xuxa em Curitiba neste sábado: veja bloqueios no trânsito e horários

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 26/09/26 10h16
Prefira a Tribuna no Google
Xuxa se apresenta em Curitiba neste sábado (26). Foto: Divulgação

Neste sábado (26), a Arena da Baixada, em Curitiba, recebe a turnê da Xuxa, com o show “O Último Voo da Nave”. O evento contará com uma megaestrutura para revisitar grandes momentos da carreira da apresentadora, além de trazer a emblemática nave para sobrevoar o público.

Segundo a Prefeitura, os bloqueios no entorno do estádio devem começar às 14h, nas ruas Buenos Aires e Engenheiro Rebouças. A movimentação na região, entretanto, poderá antecipar a interdição. Agentes de trânsito estarão no local entre 13h e 0h30 para orientar a circulação de pedestres e motoristas.

A abertura dos portões será às 17h, com apresentação do DJ Luotavio. O público que comprou o Pacote VIP poderá entrar no estádio às 16h30. Xuxa sobe ao palco às 20h.

+ Leia mais

Um show de nostalgia

Os cenários e elementos do show prometem diferentes efeitos visuais, levando o público de volta ao universo criado pela Rainha dos Baixinhos. O espetáculo reunirá referências dos antigos programas e filmes que marcaram gerações de fãs.

O público poderá ver as Paquitas originais e cantar grandes sucessos como Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, É de Chocolate, Ilariê e Lua de Cristal.

Serviço

  • Data: sábado, 26 de setembro de 2026
  • Local: Arena da Baixada (R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde)
  • Abertura dos portões: 17h
  • Show: 20h
  • Ingressos: A partir de R$ 147,50 (meia-entrada) pela Eventim
  • Entrada e permanência de menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google