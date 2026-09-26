Show da Xuxa em Curitiba neste sábado: veja bloqueios no trânsito e horários

Neste sábado (26), a Arena da Baixada, em Curitiba, recebe a turnê da Xuxa, com o show “O Último Voo da Nave”. O evento contará com uma megaestrutura para revisitar grandes momentos da carreira da apresentadora, além de trazer a emblemática nave para sobrevoar o público.

Segundo a Prefeitura, os bloqueios no entorno do estádio devem começar às 14h, nas ruas Buenos Aires e Engenheiro Rebouças. A movimentação na região, entretanto, poderá antecipar a interdição. Agentes de trânsito estarão no local entre 13h e 0h30 para orientar a circulação de pedestres e motoristas.

A abertura dos portões será às 17h, com apresentação do DJ Luotavio. O público que comprou o Pacote VIP poderá entrar no estádio às 16h30. Xuxa sobe ao palco às 20h.

Um show de nostalgia

Os cenários e elementos do show prometem diferentes efeitos visuais, levando o público de volta ao universo criado pela Rainha dos Baixinhos. O espetáculo reunirá referências dos antigos programas e filmes que marcaram gerações de fãs.

O público poderá ver as Paquitas originais e cantar grandes sucessos como Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, É de Chocolate, Ilariê e Lua de Cristal.

Serviço

Data: sábado, 26 de setembro de 2026

sábado, 26 de setembro de 2026 Local: Arena da Baixada (R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde)

Arena da Baixada (R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde) Abertura dos portões: 17h

17h Show: 20h

20h Ingressos: A partir de R$ 147,50 (meia-entrada) pela Eventim

A partir de R$ 147,50 (meia-entrada) pela Eventim Entrada e permanência de menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.