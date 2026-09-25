Jantar

Paróquia em Curitiba promove Noite Italiana com massas e lasanha neste sábado

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Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 25/09/26 17h56
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Paróquia em Curitiba promove Noite Italiana com massas e lasanha com ingressos por R$ 50
Noite Italiana terá massas, frango, risoto e saladas. Foto: Divulgação Paróquia Sagrada Família

A Paróquia Sagrada Família, localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), realiza neste sábado (26), a partir das 19h, a Noite Italiana. O evento beneficente ocorrerá no salão paroquial da comunidade e terá toda a renda revertida para custear obras e melhorias de infraestrutura na igreja.

O público presente poderá conferir um cardápio inspirado na gastronomia tradicional da Itália. O menu inclui massas como nhoque, penne e talharim com molhos funghi, bolonhesa e branco, além de lasanha à bolonhesa, coxa e sobrecoxa assadas, arroz branco e saladas. Sobremesas e bebidas serão vendidas à parte.

Os ingressos custam R$ 50 por pessoa. Crianças com idades entre 7 e 12 anos têm direito à meia-entrada (R$ 25). A organização ressalta que os convites são limitados e estão sendo vendidos exclusivamente de forma antecipada via WhatsApp: (41) 98750-5111.

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Serviço

  • Evento: Noite Italiana da Paróquia Sagrada Família
  • Data e horário: Sábado, 26 de setembro, a partir das 19h
  • Local: Salão Paroquial — Rua Pedro Gusso, 4451, Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
  • Ingressos: R$ 50 (adultos) | R$ 25 (crianças de 7 a 12 anos)
  • Vendas e informações: WhatsApp (41) 98750-5111
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