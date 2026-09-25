Paróquia em Curitiba promove Noite Italiana com massas e lasanha neste sábado

A Paróquia Sagrada Família, localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), realiza neste sábado (26), a partir das 19h, a Noite Italiana. O evento beneficente ocorrerá no salão paroquial da comunidade e terá toda a renda revertida para custear obras e melhorias de infraestrutura na igreja.
O público presente poderá conferir um cardápio inspirado na gastronomia tradicional da Itália. O menu inclui massas como nhoque, penne e talharim com molhos funghi, bolonhesa e branco, além de lasanha à bolonhesa, coxa e sobrecoxa assadas, arroz branco e saladas. Sobremesas e bebidas serão vendidas à parte.
Os ingressos custam R$ 50 por pessoa. Crianças com idades entre 7 e 12 anos têm direito à meia-entrada (R$ 25). A organização ressalta que os convites são limitados e estão sendo vendidos exclusivamente de forma antecipada via WhatsApp: (41) 98750-5111.
Serviço
- Evento: Noite Italiana da Paróquia Sagrada Família
- Data e horário: Sábado, 26 de setembro, a partir das 19h
- Local: Salão Paroquial — Rua Pedro Gusso, 4451, Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
- Ingressos: R$ 50 (adultos) | R$ 25 (crianças de 7 a 12 anos)
- Vendas e informações: WhatsApp (41) 98750-5111