Como fazer Ovinho de Amendoim caseiro: receita fácil de petisco

O ovinho de amendoim é um dos petiscos mais clássicos de bar, companheiro da cervejinha gelada. Encontrado facilmente em botequins, festas e prateleiras de supermercados, o aperitivo se destaca pela combinação irresistível de uma casquinha crocante e temperada com a textura marcante do amendoim. Embora a versão industrializada seja soberana no mercado, reproduzir esse aperitivo em casa é totalmente possível e garante um resultado incrivelmente fresco e saboroso.

Para desmistificar o preparo e ensinar os segredos da casquinha perfeita, o Chef João Felipe Barbosa compartilhou uma técnica minuciosa que combina uma massa bem sovada, um choque rápido no óleo e a finalização no forno. O grande diferencial desta receita está no respeito rigoroso às etapas de temperatura e tempo de fritura, garantindo a crocância ideal sem comprometer a segurança na cozinha.

A Ciência da Casquinha e os Cuidados na Cozinha

A base da casquinha do Chef João Felipe utiliza a tapioca hidratada combinada à banha de porco e ao fermento químico. A escolha da gordura e o ato de sovar a massa por cinco minutos são fundamentais para criar uma estrutura homogênea, que envolve o grão de amendoim com firmeza.

Entretanto, o ponto crítico da receita reside na etapa da fritura. Como a massa contém ar e umidade, a exposição prolongada a altas temperaturas pode criar uma rápida expansão interna de calor. Por isso, a instrução do chef é categórica: o pré-cozimento no óleo deve ser extremamente curto e sob temperatura branda, deixando o trabalho de secagem e crocância final para o calor uniforme do forno.

Receita de Ovinho de Amendoim Caseiro

Confira abaixo o passo a passo completo compartilhado pelo Chef João Felipe Barbosa:

Ingredientes

Massa: 500 g de tapioca hidratada 1 colher de sopa rasa de sal 1 colher de chá bem cheia de fermento químico em pó 110 g de banha de porco

Recheio: Amendoins inteiros com casca (quantidade necessária para a massa)

Para fritar: Óleo vegetal para imersão



Modo de Preparo

Preparo da Massa: Em um recipiente, junte a tapioca hidratada, o sal, o fermento químico em pó e a banha de porco. Sove a mistura vigorosamente por 5 minutos inteiros até obter uma massa lisa e uniforme. Modelagem: Pegue uma pequena porção da massa, posicione um amendoim com casca no centro e molde em formato arredondado. Repita o procedimento com os demais amendoins até finalizar toda a massa. Fritura e Alerta de Segurança: Aqueça o óleo até que fique minimamente quente. Submerja os ovinhos e frite por exatamente 30 segundos. ATENÇÃO: Se o óleo estiver muito quente ou se os ovinhos forem fritos por mais de 30 segundos, há um risco real de que ganhem pressão interna e estourem, podendo causar queimaduras graves com o óleo quente. Tome cuidado extremo com a pele e com a temperatura do óleo para evitar acidentes. Escorregamento: Retire os ovinhos do óleo rigorosamente após os 30 segundos e transfira-os imediatamente para um recipiente forrado com papel absorvente. Finalização no Forno: Disponha os ovinhos em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido por 15 a 20 minutos, até que fiquem assados, secos e crocantes.

Para garantir total precisão na cozinha, utilize um termômetro culinário para monitorar a temperatura do óleo (mantendo-a baixa, em torno de 130 °C a 140 °C) e acione um cronômetro ao colocar a primeira leva de ovinhos na panela.