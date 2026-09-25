Saladas proteicas para o almoço: 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas para aumentar a saciedade

Consumir a quantidade adequada de proteínas ao longo do dia pode ser um desafio em meio à rotina, especialmente para quem busca ganhar massa muscular ou perder peso. Essenciais para o organismo, elas contribuem para a manutenção e a recuperação dos músculos, ajudam na saciedade e participam de diversas funções do corpo.

Para aumentar o consumo desse nutriente no almoço, as saladas podem ser opções práticas e versáteis. Ao combinar vegetais com boas fontes de proteínas, é possível preparar refeições nutritivas, saborosas e fáceis de incluir na rotina, sem passar muito tempo na cozinha.

Abaixo, confira 5 receitas de saladas ricas em proteínas para aumentar a saciedade!

1. Salada proteica de frango, ovo e vegetais

Ingredientes

Salada

1 peito de frango

3 ovos cozidos cortados ao meio

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 abacate fatiado

1 xícara de chá de alface crespa

1/2 xícara de chá de rúcula

1/2 xícara de de chá radicchio

1 colher de sopa de sementes de abóbora

1 colher de chá de sementes de gergelim preto

1 colher de chá de sementes de linhaça

1/2 limão siciliano em rodelas

Frango

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de sementes de mostarda

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Molho

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Sal a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere o peito de frango com a mostarda, as sementes de mostarda, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e doure o frango dos dois lados até ficar completamente cozido por dentro. Retire do fogo, espere amornar e corte em fatias.

Molho e montagem

Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, a mostarda e o sal até ficar homogêneo. Em um prato grande, distribua as folhas de alface crespa, a rúcula, o radicchio e o pepino. Disponha o frango e os ovos por cima. Acrescente o abacate fatiado e finalize com as sementes de abóbora, o gergelim preto e a linhaça. Regue com o molho e decore com as rodelas de limão.

2. Salada proteica de lentilha com beterraba, rúcula e nozes

Ingredientes

Salada

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 beterraba média cozida e cortada em cubos

1 xícara de chá de rúcula

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa fatiada

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Sal a gosto

Molho

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, coloque a lentilha, a beterraba, a rúcula, a cebola-roxa e a salsinha e misture delicadamente. Acrescente as nozes picadas e reserve.

Molho e montagem

Em um recipiente, coloque o iogurte natural, o mel, o azeite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até obter um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

3. Salada proteica de atum com feijão-branco e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido

170 g de atum sólido em água, escorrido

sólido em água, escorrido 1/2 xícara de chá de tomate picado

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, o atum, o tomate, a cebola-roxa e a salsinha e misture delicadamente. Em seguida, tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Misture novamente até incorporar os ingredientes e leve à geladeira por 15 minutos antes de servir.

Salada proteica de quinoa com grão-de-bico e abacate (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

4. Salada proteica de quinoa com grão-de-bico e abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1/2 abacate

1/2 pepino

8 tomates-cereja

1 xícara de chá de couve-flor cozida

1/2 xícara de chá de cogumelos fatiados

Folhas de alface verde

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de orégano fresco a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio e doure os cogumelos, mexendo delicadamente. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça rapidamente a couve-flor para dourar levemente. Em um prato fundo, disponha as folhas de alface e acrescente a quinoa cozida e o grão-de-bico. Distribua o pepino cortado em rodelas, os tomates-cereja cortados ao meio, a couve-flor e os cogumelos. Finalize com o abacate cortado em fatias e as folhas e orégano fresco. Tempere com o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

5. Salada proteica de salmão com batata, vagem e rúcula

Ingredientes

Salada

1 filé de salmão

1 batata cortada em cubos

1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços

1 xícara de chá de rúcula

1/2 xícara de chá de tomate cortado em rodelas

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Molho

3 colheres de sopa de suco de laranja

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Salada

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água, tempere com uma pitada de sal e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos, até ficar macia. Escorra e reserve. Em outra panela, cozinhe a vagem com água e sal por aproximadamente 5 minutos. Escorra e reserve.

Em um recipiente, tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe o salmão por aproximadamente 4 minutos de cada lado, até dourar e ficar completamente cozido. Retire do fogo, espere amornar e corte em pedaços.

Molho

Em um recipiente, misture o suco de laranja, o gengibre, o azeite e o suco de limão. Tempere com sal e misture até ficar homogêneo.

Montagem

Em um prato, coloque a rúcula, a batata, a vagem e o tomate. Acrescente o salmão, regue com o molho de laranja e gengibre e sirva em seguida.