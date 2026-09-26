Cena de crime, robôs e julgamento: feira ajuda jovens a escolher profissão em Curitiba

A hora de escolher a futura profissão costuma vir acompanhada de dúvidas. Para tentar transformar esse impasse em certeza, a Universidade Tuiuti do Paraná promove, de 28 a 30 de setembro, o Universo Tuiuti 2026. A feira de profissões é gratuita e espera receber cerca de 5 mil alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas no Campus Santo Inácio, em Curitiba.

Em vez de focar apenas em folhetos explicativos, o evento aposta na prática. Quem passar pelo local poderá investigar uma cena de crime simulada na oficina de Biomedicina, disputar uma corrida com robôs no setor de Tecnologia, testar os conhecimentos em uma simulação de julgamento no curso de Direito e até participar de atividades práticas de Odontologia e Fisioterapia.

A proposta da feira é aproximar o estudante da realidade que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Ao todo, a programação conta com mais de 30 oficinas gratuitas abrangendo áreas como Saúde, Engenharia, Comunicação, Negócios e Educação. Para quem ainda não faz ideia de qual caminho seguir, o evento também oferece um teste vocacional gratuito no local.

Serviço:

Universo Tuiuti 2026 – Feira de Profissões

Quando: 28 a 30 de setembro de 2026

Horários: Segunda-feira (28/09), das 14h às 17h | Terça (29/09) e quarta-feira (30/09), das 8h30 às 11h

Onde: Universidade Tuiuti do Paraná – Campus Santo Inácio (Rua Sydnei Antonio Rangel Santos, 238 – Santo Inácio, Curitiba/PR)

Entrada: Gratuita

Inscrições: lp.tuiuti.edu.br/universo