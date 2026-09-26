Casal é preso suspeito de oferecer drogas e álcool para criança de dois anos no PR

Nesta sexta-feira (25), um casal foi preso em flagrante após uma denúncia de que estaria oferecendo drogas e bebidas alcoólicas para uma criança de dois anos. O caso aconteceu em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).
O Conselho Tutelar recebeu a denúncia e teve acesso a vídeos que a mãe da criança publicava nas redes sociais. Nas imagens, ela oferece maconha e vinho para o filho. Ao chegar à residência, a equipe do Conselho flagrou uma porção da droga e bebidas no local e acionou a Polícia Militar (PM).
Os itens foram apreendidos, e a mãe e o padrasto da criança foram presos em flagrante. Em depoimento, os dois permaneceram em silêncio. O casal deve passar por audiência de custódia neste sábado (26).
A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar e encaminhada inicialmente a um hospital, onde passou por exames e apresentou bom estado de saúde. Por enquanto, ela permanece sob a proteção do Conselho até que a Justiça decida sobre a guarda.