Governo determina restauração “imediata” de prédio destruído por incêndio

O governador Ratinho Junior (PSD) determinou que a Secretaria de Estado da Educação realize uma força-tarefa para avaliar os danos causados pelo incêndio no Instituto Estadual de Educação de Paranaguá, no Litoral do Paraná, atingido pelas chamas neste sábado (04/04.

A determinação do governo estadual visa garantir um diagnóstico rápido para que a escola entre em processo de restauração o quanto antes. A Seed vai mobilizar engenheiros de seu quadro técnico e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, o Fundepar, para avaliar a extensão dos danos e definir as próximas etapas de recuperação do prédio.

A estrutura histórica foi construída em 1927 e recebeu tombamento pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 1991. Atualmente, a unidade atende 1.635 estudantes distribuídos em 53 turmas, sendo a maioria do ensino médio.

“Determinei ao nosso Corpo de Bombeiros Militar todo o esforço possível para o combate às chamas e, na sequência, que a Secretaria da Educação avalie a dimensão dos danos para que possamos investir o que for necessário, fazendo com que este grande símbolo da educação paranaense volte a atender os nossos alunos o mais rápido possível”, afirmou Ratinho Junior.

Combate ao fogo mobiliza equipes especializadas

O incêndio no Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha começou por volta do meio-dia. Desde o início da ocorrência, equipes da Seed e do Fundepar estão no local prestando apoio ao atendimento e acompanhando a situação de perto.

A brigada de combate a incêndio da Portos do Paraná também atua no controle das chamas. O suporte conta com um caminhão autobomba-tanque com capacidade para 11,6 mil litros de água e equipe treinada para atuar em emergências desse tipo.

Após o controle do incêndio e a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros, será realizado um levantamento completo dos danos para definir as providências necessárias.