Após base da estrutura desmoronar, molhe de Pontal do Sul é interditado

O acesso ao molhe de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, foi interditado pela Prefeitura após parte da estrutura de pedras desmoronar durante uma maré cheia no começo desta semana. Nesta quarta-feira (02/04), equipes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Instituto Água e Terra (IAT) e das secretarias municipais de Planejamento Urbano e Infraestrutura, e de Obras e Serviços Públicos foram até o local avaliar os danos na estrutura.

O próprio prefeito Rudão Marques e representantes da empresa que fez o projeto executivo estiveram no local. Como medida preventiva, o acesso aos molhes foi interditado.

Equipes da Prefeitura começaram a realizar medidas paliativas para garantir a contenção e estabilização da área. A empresa que realizou a obra foi acionada pelo município para prestar esclarecimentos nos próximos dez dias por intermédio de um laudo técnico.

Segundo a Prefeitura, o incidente aconteceu graças a “um fenômeno natural típico da região costeira, intensificado neste período de transição da lua crescente para a lua cheia, quando há elevação das marés e aumento da energia das ondas”.

A pedido da Tribuna, o IAT emitiu uma nota sobre sua participação na fiscalização desta quarta-feira. “Técnicos do órgão ambiental vistoriaram a estrutura na quarta-feira (1°) em busca de uma solução definitiva para o local. As informações vão subsidiar o laudo que será elaborado, em um prazo de dez dias, pela empresa responsável pela intervenção”. O órgão reafirmou que sua participação na obra se deu apenas no que diz respeito ao licenciamento ambiental.