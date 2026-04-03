Obra de R$ 100 milhões vai ampliar capacidade do Porto de Paranaguá

A Portos do Paraná avançou no projeto de ampliação e modernização do Píer de Granéis Líquidos (PPGL), no Porto de Paranaguá, ao concluir a contratação da empresa responsável pela segunda etapa da obra. O resultado foi publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado, com investimento previsto de R$ 100,3 milhões e prazo de execução de 13 meses a partir da ordem de serviço.

A ampliação da estrutura é necessária para permitir a atracação de navios de maior porte, tanto em comprimento total (LOA) quanto em calado (distância entre a superfície da água e o ponto mais profundo da embarcação). “O objetivo é proporcionar mais eficiência e competitividade às operações portuárias”, afirmou o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo.

Atualmente, a capacidade operacional do PPGL é limitada, com possibilidade de atendimento a embarcações de até 190 metros de comprimento e 11,60 metros de calado. Com a atualização das Normas de Tráfego Marítimo e Permanência, em 2025, o Porto de Paranaguá passou a receber navios com até 13,30 metros de calado.

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“Por ser uma estrutura vital para a movimentação de cargas no complexo portuário, a principal questão a ser resolvida no PPGL é a limitação operacional, já que o píer foi construído na década de 1940 e precisa de atualização”, destacou o diretor.

O projeto também prevê a instalação de um dolfim de amarração — estrutura marítima fixa, isolada, construída com estacas e concreto armado para amarração de navios fora do cais —, além de dois dolfins de atracação, que absorvem o impacto inicial das embarcações, e de uma nova plataforma operacional. A intervenção ainda deve melhorar a conexão com os terminais retroportuários.

Primeira fase da obra

As obras de readequação do PPGL começaram em 2025, com investimento de R$ 29 milhões na repotencialização do píer. Entre os serviços realizados estão a construção de um dolfim, substituição das defensas, implantação de sistema de monitoramento e atracação a laser, melhorias na iluminação e nas instalações elétricas, reestruturação do pavimento e instalação de nova estrutura de elevação de mangotes. A obra segue em andamento, com o novo dolfim já concluído.

Produtividade

Em 2025, os granéis líquidos representaram 12,75% da movimentação anual nos portos paranaenses. Entre os principais produtos exportados estão o óleo de soja (848.253 toneladas) e o óleo combustível (461.692 toneladas). Já nas importações, destacaram-se o óleo diesel (3.245.872 toneladas) e o metanol (1.383.673 toneladas).