Ponte de Guaratuba tem data de inauguração confirmada

A data de entrega da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi divulgada nesta quinta-feira (02/04). Ao lado do secretário de infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o governador Ratinho Junior confirmou para o dia 29 de abril a inauguração da estrutura.

Os trabalhos entram nas etapas decisivas para a conclusão do empreendimento. A aplicação da última camada de asfalto no tabuleiro da ponte começou no dia 20 de março, marcando um dos passos mais importantes da fase final. Nesta semana, também avançam os serviços de revestimento em concreto asfáltico nos acessos, em Guaratuba e Matinhos.

Uma das atividades mais recentes é a implantação do sistema de iluminação da ponte. Na última sexta-feira (27/03), foram realizados os primeiros testes de iluminação no tabuleiro da pista, trecho por onde os veículos irão circular. A ativação ocorre de forma gradual, conforme os circuitos elétricos são concluídos e as luminárias instaladas.

A ponte conta com 211 postes ao longo de sua extensão, incluindo os acessos. Até o momento, cerca de metade já foi implantada. Nos próximos dias, os testes devem avançar para outras áreas, incluindo o acesso de Guaratuba, na região do Morro dos Bombeiros, assim como o lado que liga o município à cidade vizinha de Matinhos.

“Com a ponte, terminamos com a discussão de mais de 50 anos se a estrutura iria ou não sair do papel algum dia. A ponte virou realidade. Agora, com a ponte, vamos trazer mais prosperidade, agilidade de serviços, ou seja, mais avanços para Guaratuba, e consequentemente para o nosso Litoral e o Paraná”, disse Ratinho Junior.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, lembrou que a data da entrega da ponte é o aniversário de Guaratuba.

Características da Ponte de Guaratuba

Com mais de 1.240 metros de extensão sobre a baía e mais de 3 quilômetros de extensão total considerando os acessos, a Ponte de Guaratuba contará com quatro faixas de tráfego, faixas de segurança em ambos os sentidos, além de calçadas com ciclovia e guarda-corpos

A obra teve investimento superior a R$ 400 milhões. Além de eliminar a necessidade de travessia por balsa, a ponte terá papel estratégico na integração logística dos municípios do Litoral paranaense, além de melhorar o acesso à Santa Catarina pelo litoral.