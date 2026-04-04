Incêndio causa destruição em prédio histórico de Paranaguá

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Instituto de Educação Doutor Caetano Munhoz Rocha, em Paranaguá, litoral do Paraná, no início da tarde deste sábado (04/04). O edifício, inaugurado em 1927 e tombado como patrimônio histórico do Estado desde 1991, sofreu muitos danos, incluindo o desabamento do telhado e a destruição de janelas. Os Bombeiros anunciaram que controlaram o incêndio por volta das 17h.

O combate às chamas mobilizou dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas do Porto de Paranaguá, num total de 45 pessoas. O suporte está sendo feito com um caminhão autobomba-tanque (ABT) com capacidade de 11,6 mil litros de água e também com pessoal treinado para atuar nessas situações.

Por segurança, as vias no entorno foram isoladas. Até o momento, não há registro de feridos. Após o controle do incêndio e a liberação da área, será feito um levantamento dos danos para definição das providências necessárias. A continuidade das aulas será definida, com possibilidade de realocação dos estudantes em outras unidades.

Em nota, o Governo do Paraná segue acompanhando o caso com representantes da Secretaria de Estado da Educação e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e adotará as medidas necessárias o mais rápido possível.