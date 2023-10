Com investimento de R$ 1 bilhão, a JBS vai inaugurar nesta sexta-feira, 27, duas fábricas destinadas à produção de empanados de frango e de salsichas da marca Seara, no complexo industrial de Rolândia (PR). As novas unidades fazem parte do plano de investimentos de R$ 8 bilhões anunciado pela empresa em 2019. De acordo com o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni, as unidades “refletem o foco absoluto em qualidade superior por meio de inovações e crescimento no mercado”, disse ele ao Broadcast Agro.

A expansão, segundo o executivo, é parte do plano de fortalecimento da posição da companhia em produtos de alto valor agregado, a fim de expandir a plataforma multiproteínas da empresa, que resultou também na aquisição de marcas nos mercados europeu e norte-americano, além da construção de uma fábrica de especialidades italianas da Principe, em Missouri, nos Estados Unidos.

Expansão da Seara

Com a inauguração das duas unidades, o centro fabril do Paraná permitirá à Seara avançar em sua estratégia de expansão em produtos de maior valor agregado, em particular no segmento de empanados de frango. Hoje, a Seara – que é o braço de suínos e aves da JBS – já detém mais de 30% de participação de mercado brasileiro de cortes de frango, segundo pesquisa do Instituto Kantar. “A Seara não tinha disponibilidade de alguns produtos processados. O grande objetivo é aumentar a capacidade da empresa”, disse Tomazoni.

Para o CEO da JBS, a tecnologia da fábrica também permitirá que a companhia industrialize produtos até agora indisponíveis no mercado doméstico. “Colocamos uma camada adicional de valor na nossa produção”, disse. Segundo Tomazoni, a penetração de empanados de frango nos lares brasileiros ainda é baixa, com cerca de 30%, quando comparada a mercados como Reino Unido (66%) e Estados Unidos (54%).

Produtos para os “dogueiros”

Nesta nova etapa, a empresa pretende mudar de patamar no mercado de salsichas de frango, inicialmente com a oferta de uma linha do produto. “Esse é um mercado com alta penetração no Brasil, queremos agregar qualidade tanto na marca quanto na embalagem, com ofertas para os ‘dogueiros'”, disse ao Broadcast Agro o CEO da Seara, João Campos. A nova fábrica também tem estrutura de processamento a partir de outras proteínas animais.

“Quando falamos das marcas, temos um foco muito grande no consumo para fazer as mudanças. O brasileiro adora empanados, o mercado não crescia tanto porque a oferta não fazia jus ao que o consumidor demandava”, comentou. De acordo com Campos, a capacidade das plantas será ampliada conforme os indicativos do consumidor, seguindo os diferenciais já presentes nos produtos da empresa como inovação, qualidade e sabor.

A nova planta destinada à produção do embutido será a mais automatizada da Seara no Brasil e uma das mais modernas da JBS no mundo, compatível com padrões globais de segurança sanitária, garante a empresa. De acordo com a JBS, a fábrica terá o segundo maior forno de cozimento e defumação de salsichas do mundo (o primeiro fica na Romênia) e contará com robôs para as esteiras de produção e de embalagem. A fábrica também já nasce com protocolos de sustentabilidade, como coleta de águas pluviais e utilização de veículos elétricos para trânsito interno.

Até 6 mil funcionários

Antes das novas fábricas, o complexo industrial abrigava cerca de 3.800 colaboradores. A planta tem capacidade para expansão, contemplando mais cinco linhas de empanados e duas de salsicha. Essa ampliação será definida de acordo com o crescimento do negócio e a demanda de mercado. Quando isso ocorrer, a unidade poderá chegar a 6 mil funcionários. O plano, afirma o CEO da Seara, é “aumentar o portfólio e desafiar o mercado a crescer nesse segmento, como já estamos fazendo com os empanados de frango. Tudo isso graças à alta tecnologia embarcada nessa planta”, disse Campos.

Com essas etapas de expansão do complexo realizadas em 2023, já estão em operação três linhas de produção, sendo duas de empanados e uma de salsicha, acrescentando 700 novos empregos.

