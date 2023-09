Pela primeira vez a Cimed, uma das maiores farmacêuticas do país, fechou um agosto mês com faturamento recorde de R$ 309 milhões de reais. O resultado é fruto de uma série de fatores, incluindo a marca de hidratante labial Carmed em collab com a marca de doces Fini.

No Paraná, o faturamento foi de R$ 25,6 milhões, o que corresponde a 8,6% do total do faturamento da marca, o maior entre os três estados da Região Sul. Rio Grande do Sul (R$ 24 milhões) e Santa Catarina (R$ 11 mi) respondem, respectivamente, por 7,75% e 3,55%.

“Mais um mês em que estamos batendo recorde de faturamento e cada vez mais perto do nosso objetivo de fechar o ano com R$ 3 bilhões. Essa conquista é fruto de muito trabalho e planejamento de todo o time Cimed e dos nossos parceiros do varejo independente”, conta João Adibe Marques, Presidente da Cimed.

