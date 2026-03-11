Gigante do leite inaugura fábrica de R$ 612 milhões no Paraná com foco em queijos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O setor lácteo do Paraná ganha um reforço de peso com a inauguração da nova unidade industrial do Grupo Piracanjuba, em São Jorge D’Oeste, na região Sudoeste. Considerada uma das maiores e mais modernas fábricas de queijo do país, a planta recebeu um investimento total de R$ 612 milhões, consolidando o estado como um polo estratégico para a expansão da companhia no cenário nacional.

A nova unidade já inicia as operações com uma impressionante capacidade instalada para processar 1,2 milhão de litros de leite por dia. Nesta primeira etapa, o foco da produção será o mercado de manteigas e queijos, tanto em peças quanto fatiados, atendendo à crescente demanda dos consumidores brasileiros.

Expansão gradual e tecnologia A operação da planta de São Jorge D’Oeste foi planejada para uma ampliação escalonada. Em fases futuras, a unidade passará a produzir concentrados e isolados proteicos (whey protein), além de lactose em pó e requeijão. Essa diversificação transformará a fábrica em um dos complexos industriais mais completos do segmento lácteo na América Latina.

O investimento não apenas fortalece a cadeia produtiva de leite no Paraná, como também impulsiona o desenvolvimento regional, gerando empregos diretos e indiretos e movimentando a economia do Sudoeste paranaense. Com tecnologia de ponta, a unidade reforça o compromisso do Grupo Piracanjuba com a inovação e a qualidade, ampliando sua capilaridade logística a partir de solo paranaense.