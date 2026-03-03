Curitiba 333 anos

Praça revitalizada no Capão Raso ganha novas áreas de esporte e lazer

Tribuna do Paraná
SECOM
03/03/26
Prefeito Eduardo Pimenel com o presidente da Câmara, vereador Tico Kuzma, e o vereador Tiago Zeglin, entrega a revitalização da Praça Abílio de Oliveira Mendes, no Capão Raso. Curitiba, 03/03/2026. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Praça Abílio de Oliveira Mendes, no bairro Capão Raso em Curitiba, foi entregue revitalizada nesta terça-feira (3/3) pela Prefeitura. As obras, que custaram R$ 517,9 mil, incluíram a construção de uma nova quadra poliesportiva, uma cancha de areia para futebol e uma pista para bicicletas infantis.

O espaço público, inaugurado em 1983, recebeu ainda novos bancos, reforma do espaço pet e ampliação do parquinho infantil. A revitalização faz parte das comemorações do aniversário de 333 anos de Curitiba, celebrado em 29 de março.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mais de 50 praças da cidade já foram recuperadas seguindo esse modelo de revitalização, que visa atender diferentes faixas etárias. O objetivo é proporcionar aos moradores um local adequado para convivência, prática de esportes e lazer.

Moradores da região aprovaram as melhorias, especialmente a ampliação do espaço pet, importante para os donos de animais que vivem em apartamentos nas redondezas. A praça fica entre as ruas Professor João Mazzarotto, Doutor Manoel L. de Lacerda e Pedro Krasinski.

A Prefeitura reforçou o pedido para que a população cuide e preserve o espaço público revitalizado, que agora oferece mais opções de lazer e convivência para os moradores do Capão Raso e região.

