Rede de supermercados paranaense inaugura novo Hiper em Curitiba

Curitiba recebe mais uma opção de compras com a inauguração do Condor JK, novo hipermercado da rede paranaense. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2.297, no CIC, o empreendimento abre suas portas nesta quinta-feira, 12 de março, prometendo uma experiência completa para os consumidores da região.

Com 6 mil metros quadrados, o Condor JK chega para ampliar a oferta de produtos e serviços no bairro. Pedro Joanir Zonta, presidente da rede, destaca: “O Condor JK foi pensado para oferecer uma experiência de compra completa, com setor de eletro, mix ampliado e mais conveniência. Nosso objetivo é proporcionar mais conforto, praticidade e variedade para os clientes”.

Facilidade de acesso e conveniência

Para facilitar a vida dos clientes, o hipermercado conta com duas entradas: uma pela Avenida JK e outra pela Rua Eduardo Sprada, através do centro comercial. O estacionamento oferece vagas cobertas e descobertas no térreo, com acesso direto à loja.

A modernidade é um dos destaques do Condor JK. Com corredores amplos e ambiente climatizado, a loja conta com painéis de LED, incluindo modelos circulares nas colunas. Para agilizar as compras, são 28 check-outs, sendo 18 caixas tradicionais, quatro rápidos e seis terminais de self-checkout.

A padaria do Condor JK promete ser um point para os amantes de pães fresquinhos, valorizando a linha Nona, marca própria do grupo. O setor de hortifruti e produtos saudáveis também ganha protagonismo, formando uma área integrada dedicada à alimentação natural e ao bem-estar.

Logo na entrada, os clientes encontrarão um corredor principal com produtos promocionais e ofertas especiais. Para os apreciadores de bebidas, uma área ampliada reúne refrigerantes, bebidas geladas, vinhos e destilados, organizados para facilitar a escolha.

Variedades

O empreendimento vai além do supermercado, com previsão de espaços comerciais complementares, como café e academia. A ideia é transformar o local em um ponto de conveniência e convivência para os moradores da região.

O Condor faz parte do Grupo Zonta, que está presente em 24 cidades do Paraná e Santa Catarina. Com 109 unidades de negócios, o grupo emprega quase 14 mil colaboradores e atende cerca de 60 milhões de clientes por ano, reforçando sua importância no cenário econômico da região sul.