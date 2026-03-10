Megaloja de móveis será inaugurada onde funcionava tradicional churrascaria de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos endereços mais emblemáticos do bairro Rebouças, em Curitiba, está prestes a ganhar uma nova identidade. A partir de 12 de março, o imóvel que por décadas foi a tradicional Churrascaria Paiol se transformará na megaloja da ICEA Móveis, rede paranaense que desembolsou aproximadamente R$ 1,5 milhão neste projeto.

Com 1.800 metros quadrados, o espaço funcionará como um amplo showroom para a marca, além de movimentar a economia local com a criação de 18 novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

A escolha do local não foi por acaso. A empresa buscou equilibrar sua estratégia de expansão comercial com o respeito à memória afetiva do bairro, que vem passando por um processo de revitalização urbana nos últimos anos. Parte dos elementos arquitetônicos originais do imóvel foi preservada, mantendo viva a identidade histórica que o espaço carrega.

“Nossa ideia sempre foi ocupar um espaço emblemático da cidade sem apagar sua história. Queremos que a loja seja um ponto de encontro entre tradição e inovação no varejo de móveis”, afirma Erivelton Almeida dos Santos, gerente administrador da ICEA Móveis.

Para a rede paranaense, esta inauguração representa mais um capítulo em sua trajetória de crescimento. Fundada em 1997 pelos irmãos Erivelton e Elias Santos, a empresa nasceu focada na indústria de estofados e colchões. Foi apenas em 2012 que a companhia decidiu expandir para o varejo próprio, adotando um modelo de verticalização da produção – estratégia que permite que a fábrica abasteça diretamente as lojas.

Hoje, a capacidade produtiva mensal da ICEA impressiona: aproximadamente 1.000 sofás e 3.000 colchões saem das linhas de produção todos os meses. Esses números garantem à empresa operar com estoque robusto e oferecer entregas ágeis aos consumidores.

De acordo com Almeida, essa estrutura industrial representa um dos principais diferenciais competitivos da marca no mercado. “Ao controlar toda a cadeia, da fabricação à venda, conseguimos manter preços mais competitivos e garantir disponibilidade imediata de produtos, algo cada vez mais valorizado pelo consumidor”, explica.

Para assegurar agilidade logística e preços atrativos, a operação conta com um hub estratégico na Região Metropolitana de Curitiba, ocupando mais de 11 mil metros quadrados. Esta infraestrutura é considerada o coração da estratégia D2C (direct-to-consumer) da empresa, permitindo que os produtos cheguem aos consumidores sem intermediários – resultando em entregas mais rápidas e um controle rigoroso de segurança e qualidade.

Um diferencial que chama atenção no modelo de negócio da ICEA é a modalidade de pagamento na entrega, prática pouco comum no varejo contemporâneo. Este sistema permite que o cliente receba e confira o produto em sua residência antes de concluir o pagamento. “Esse modelo aumenta a segurança na compra de bens duráveis, especialmente no setor de móveis. O cliente só finaliza o pagamento depois de receber e verificar o produto”, afirma o executivo.

Atualmente, a rede já conta com nove unidades em operação distribuídas entre Curitiba e cidades da Região Metropolitana, consolidando sua presença no mercado regional de estofados e colchões de fabricação própria.

A inauguração da nova loja acontece em um momento de transformação para o bairro Rebouças, que vem se reinventando nos últimos anos com a chegada de novos empreendimentos comerciais e residenciais, sem perder sua identidade histórica.

A nova loja da ICEA fica na Rua João Negrão, 2400 – Rebouças, Curitiba.