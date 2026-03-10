Rua no Capão Raso inicia obras de requalificação com bloqueio total

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Prefeito Ambrósio Bini, no bairro Capão Raso em Curitiba, começará a receber obras de requalificação a partir desta quarta-feira (11/3). As melhorias fazem parte do projeto Novo Inter 2 da Prefeitura e acontecerão em um trecho de 130 metros entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira.

Para a execução dos trabalhos, que iniciam com serviços de terraplenagem, haverá bloqueio total da rua até a primeira quinzena de junho. Moradores e comerciantes terão acesso mantido. As obras incluirão serviços de drenagem, nova pavimentação, sinalização, instalação de fibra óptica e novas calçadas acessíveis.

Durante o período de interdição, os motoristas poderão utilizar as vias do entorno para contornar o bloqueio. A sugestão de desvio é pela Rua Fernandes Vieira, seguindo até a Rua Emanuel Kant e depois acessando a Rua São Judas Tadeu, retornando então à Rua Prefeito Ambrósio Bini após o trecho interditado.

A Rua Prefeito Ambrósio Bini é uma das 25 vias que serão requalificadas pelo projeto no eixo da Avenida Brasília, nos bairros Capão Raso e Novo Mundo. As melhorias fazem parte do programa de modernização do Inter 2, linha de ônibus que atende 28 bairros de Curitiba.

O prazo estimado para a conclusão das obras neste lote é de 18 meses, com término previsto para agosto de 2027, sujeito às condições climáticas. A Prefeitura pede a compreensão dos moradores e motoristas durante o período de intervenções, ressaltando que as obras são necessárias para garantir uma infraestrutura mais segura e confortável para a população.